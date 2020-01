[DECODE French Tech] Clermont Auvergne, la French Tech au cœur des volcans

Pour ce premier épisode de DECODE French Tech, nous recevons aux côtés du président de la French Tech Clermont Auvergne, Olivier Bernasson, la directrice du Bivouac, Catherine Chabanon, et le CEO de Braincube, Laurent Laporte. Une discussion riche d’enseignements sur les valeurs entrepreneuriales que défendent les acteurs de la région et le dynamisme économique qu’animent start-up, PME, grands groupes et acteurs publics.

