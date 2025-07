« Le manque de patriotisme économique affaiblit notre indépendance numérique » Jean Baptiste KEMPF

Nous avons reçu à quelques jours du sommet de l’action pour l’IA en fevrier dernier, Jean-Baptiste Kempf, figure incontournable du logiciel libre, président de VLC et depuis 1 an CTO de Scaleway. L’occasion de revenir sur l’incroyable aventure de VLC, « le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable » selon ses propres mots. C’est à l’aune de cette expérience qu’il nous partage son analyse des modèles open source.

Nous en avons profité pour aborder sans concession la position technologique française. S’il reconnait qu' »Aucun acteur français ou européen n’a encore atteint l’échelle d’un hyperscaler « , « Il est absurde que des entreprises comme EDF signent des contrats de plusieurs centaines de millions avec AWS. Ce manque de patriotisme économique affaiblit notre indépendance numérique. »

VLC : un succès mondial sans business model

VLC affiche plus de 8 milliards de téléchargements. Développé à l’origine par des étudiants de Centrale Paris, ce lecteur multimédia open source a gagné sa popularité grâce à sa compatibilité avec tous les formats vidéo.

« VLC est le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable », affirme Kempf. L’association Vidéolan, qui porte le projet, fonctionne uniquement avec des dons et des contributions communautaires.

L’open source, levier de croissance et d’innovation

Si l’open source est souvent perçu comme un modèle sans perspective financière, il peut pourtant générer d’importantes opportunités de business indirectes.

« L’époque où la vente de licences était la principale source de revenus des logiciels est révolue », explique Jean Baptiste Kempf. Aujourd’hui, l’open source repose sur des modèles économiques variés : support, intégration, SaaS ou encore infrastructures cloud. Des entreprises comme Red Hat, Odoo ou Sentry en ont fait un levier de croissance majeur.

L’essor de l’IA remet également l’open source au centre des stratégies technologiques. « Les décideurs publics associent open source et IA, ce qui bénéficie à l’écosystème », souligne-t-il.

Scaleway : un cloud européen face aux géants américains

CTO de Scaleway, Jean Baptiste Kempf ambitionne de créer un véritable cloud européen capable de rivaliser avec AWS et Google Cloud. Scaleway mise sur l’innovation technologique et la certification. « Nous avons doublé nos effectifs d’ingénierie et travaillons sur des solutions open source totalement souveraines, sans dépendance aux technologies américaines », précise-t-il.

CES 2025 : l’IA et la e-santé en tête d’affiche

Présent au CES 2025, Jean Baptiste Kempf constate cette année une meilleure structuration de la délégation française. « Moins de présence, mais plus de cohérence et de qualité ». Parmi les tendances fortes, l’essor de l’IA embarquée, notamment dans l’automobile et la e-santé. Son coup de cœur : un marqueur de détection du cancer développé par une startup japonaise.