[DECODE Music] Bandsintown : quand la musique est live !

Pour ce premier épisode de DECODE Music, nous vous proposons de rencontrer l’un des pionniers de l’Internet, passionné de musique et fondateur de Bandsintown, Fabrice Sergent. Alors que l’industrie musicale était à bout de souffle au début des années 2000, l’arrivée du streaming a largement contribué à sa renaissance au cours de la dernière décennie. Un rebond dont a su tirer profit la start-up new-yorkaise pour rapprocher artistes et fans de musique.

A ce jour, Bandsintown revendique plus de 530 000 artistes inscrits sur sa plateforme, dont Maroon 5, The Chainsmokers ou encore Paramore. Sur celle-ci, ils disposent d’outils pour communiquer avec leurs fans, gérer leurs dates de tournée et remplir plus facilement les salles de concert. Pour aider les artistes à jouer devant une salle comble, Bandsintown a développé un algorithme qui se nourrit des données de plateformes comme YouTube, Facebook et Spotify pour envoyer des recommandations aux utilisateurs en fonction de leurs goûts musicaux.

Cette approche a permis à Bandsintown d’atteindre les 55 millions de fans inscrits sur la plateforme. Ces derniers proviennent essentiellement de l’Amérique du Nord, mais la société cherche à gagner du terrain en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. En France, elle compte également plus d’un million d’utilisateurs.

Pour rappel, Bandsintown était au départ une application Facebook rachetée en 2011 par les Français Fabrice Sergent et Julien Mitelberg avec leur entreprise Cellfish. Pour se rémunérer, la société prélève une commission sur les ventes de places de concert et vend des espaces publicitaires aux plateformes de streaming ainsi qu’à des promoteurs de concerts et de festivals.

Découvrez les autres émissions de Decode Media