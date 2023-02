[DECODE Quantum] À la rencontre de Maud Vinet, CEO de Siquance

Pour ce 55e entretien de Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent pour la seconde fois Maud Vinet. En effet, Maud était la troisième des invitées de ces entretiens lancés en mars 2020. Trois ans après, elle revient car vient de lancer une startup, Siquance, qui sera l’objet de cette discussion. CEO de la startup, elle est accompagnée de ses deux co-fondateurs, Tristan Meunier et François Perruchot.

Jusqu’à la création de Siquance annoncée fin novembre 2022, Maud Vinet pilotait au CEA-Leti à Grenoble la filière quantique semi-conducteurs à base de qubits en silicium. Elle était auparavant responsable de l’équipe d’intégration des transistors avancés au sein du CEA-Leti. Avant, chez IBM dans l’état de New-York, elle était responsable technique de l’équipe multi-entreprises qui a développé la technologie française des transistors FD-SOI de STMicroelectronics. Elle a donc déjà trempé dans l’industrialisation des technologies ! De formation double ingénieure/chercheuse, elle est ingénieure de l’Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble suivie d’une thèse de Physique de l’Université de Grenoble.

Tristan Meunier est le CTO de Siquance. Physicien expérimentaliste de formation et d’expérience, il a fait sa thèse de doctorat dans l’équipe de Serge Haroche au LKB de l’ENS Paris sur les oscillations de Rabi avec des atomes froids. Puis un post-doc à TU Delft dans l’équipe de Lieven Vandersypen où il a commencé à explorer les spins d’électrons dans des quantum dots. Il est chercheur attitré et directeur de recherche au CNRS à l’Institut Néel à Grenoble depuis 2008 où il expérimente depuis pas mal d’année les qubits de spin de différentes sortes.

François Perruchot est le COO de Siquance. Il nous vient du CEA-Leti où il a passé 17 ans avec divers rôles plutôt dans la gestion de programme, le business développement et le marketing. Après avoir sévi dans quelques startups deeptechs dans les medtechs et les capteurs. Accessoirement, il est Polytechnicien. Il en faut toujours au moins un dans une équipe quantique ! Et il a aussi une thèse à son actif dans la physique des semi-conducteurs. Ceci explique cela.