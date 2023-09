À la rencontre d’Alexandre Rubin, CEO de Petit Bateau (ex-CEO France et Benelux de Yves Rocher)

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

«C’est plus de 3 300 partenaires qui travaille avec nous sur la transition écologique. C’est un travail qui devient de plus en plus imposé, presque légiféré sur l’ensemble des émissions de carbone. On est déjà à 50 % des émissions carbone en moins sur nos usines.»

Sur quel modèle repose la marque disposant de 700 points de vente ?

Parlez-nous de l’évolution d’Yves Rocher et de son positionnement

Comment proposer des produits made in France tout en se développant à l’international ?

Quels sont les projets de développement de la marque ?

Découvrez les réponses à ces questions à l’écoute de notre quatrième épisode 2023 de notre Podcast : « les voix du e-commerce ».

Nous avons le plaisir de rencontrer Alexandre RUBIN, CEO France et Benelux d’Yves Rocher, groupe familial créateur de la cosmétique végétale, qui a fêté ses 65 ans. Au cours de ce podcast, Alexandre nous parlera du modèle sur lequel repose Yves Rocher en évoquant les engagements et recettes de l’entreprise, sa mission, mais aussi ses projets de développement. Il nous donnera également sa vision sur le contexte actuel du retail et comment il parvient à faire la part des choses face à toutes les tendances émergentes.

