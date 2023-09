À la rencontre de Flore ASSIÉ-SOYEZ, directrice expérience client chez DECATHLON

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

« Notre force repose vraiment sur les hommes et les femmes de notre entreprise, notre brasseur, qui sont en magasin en tant que vendeurs ou directeurs, tout comme au centre de relation client. Ils sont embauchés chez nous car ce sont avant tout des passionnés, des passionnés de sport et parce qu’ils ne sont pas là juste pour vendre, mais sont là pour conseiller et aider à bien choisir, pour amener le client dans leur passion. »

Découvrez le 5ème épisode 2023 de notre podcast : « Les Voix du E-commerce »

Quel est le positionnement actuel de la marque ?

Sur quoi repose le succès de Decathlon en matière d’expérience client ?

Quel est le concept du « programme d’engagement », le nouveau programme de fidélité de la marque ?

Quelles sont les actions mises en place par Decathlon en termes de RSE ?

Découvrez les réponses à ces questions à l’écoute de notre cinquième épisode 2023 de notre Podcast : « les voix du e-commerce ».

Nous avons le plaisir de rencontrer Flore ASSIÉ-SOYEZ – Directrice Expérience Client /Digital/ Omnicanal chez DECATHLON, entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs. Au cours de ce podcast, Flore nous parlera du positionnement actuel de la marque, considérée comme l’une des meilleures en matière d’expérience client et nous dévoilera les secrets de son succès. Elle nous parlera également de son programme de fidélité et nous dira quels sont ses engagements RSE.

Vous pouvez également retrouver le podcast sur votre plateforme préférée Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Podcast Addict. Et si l’émission vous plaît, n’hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes et en parler autour de vous.