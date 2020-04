[DECODE Quantum] Rencontre avec Alexia Auffeves, Directrice de Recherche au CNRS

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media lance Decode Quantum, une nouvelle émission pour découvrir la révolution quantique. Decode Quantum avec Alexia Auffeves, Directrice de Recherche au CNRS à l’Institut Néel de Grenoble, est une spécialiste de la thermodynamique des ordinateurs quantiques. Elle expliquera notamment les avantages énergétiques du calcul quantique. Ancienne élève de Normale Sup Lyon, elle a fait sa thèse de doctorat en photonique avec Serge Haroche, devenu ensuite Prix Nobel de physique. Elle collabore avec Philippe Grangier dans le cadre de la philosophie de la physique quantique. Enfin, elle travaille en collaboration internationale avec de nombreux autres laboratoires, notamment avec Singapour. Sur leurs blogs respectifs Oezratty et Fanny’s Party, Fanny Bouton et Olivier Ezratty analysent en profondeur le quantique.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Alexia Auffeves, Directrice de Recherche au CNRS à l’Institut Néel de Grenoble

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media