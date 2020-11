DeepReach: l’ex-PDG de Solocal mène une levée de 8,2 millions d’euros pour sa startup

DeepReach, spécialisé dans le marketing digital et local, lève 8,2 millions d’euros en série A auprès de son fondateur Jean-Pierre Remy, ancien Président directeur général de Solocal (ex: PagesJaunes), avec la participation d’investisseurs privés.

Fondé en 2017, DeepReach développe une plateforme SaaS de communication à destination des agences et annonceurs. Basée sur l’intelligence artificielle, elle leur permet d’automatiser l’analyse du marché local ainsi que le lancement de campagnes locales. DeepReach a commencé à commercialiser sa plateforme en mars 2019 et revendique depuis plus de 120 agences clientes et 12 000 annonceurs.

La startup adresse notamment des solutions pour les agences, promettant par exemple des campagnes optimisées et une solution automatisée cross media. DeepReach vient par ailleurs de recevoir le Grand Prix de l’Innovation de DigiLocales 2020, qui distingue les meilleures solutions pour la communication locale.

«Le marché prend conscience des enjeux du local»

Pour son fondateur et PDG Jean-Pierre Remy, « c’est le marché tout entier, qui prend désormais pleinement conscience des enjeux du local. » Après avoir revendu Egencia au groupe Expedia en 2004, M. Remy a été nommé responsable au niveau européen puis mondial des activités voyage d’affaires d’Expedia, avant de rejoindre Solocal en tant que directeur général en 2009. Avec DeepReach, il ambitionne désormais de démocratiser l’accompagnement des marques dans « leurs actions de maketing local ».

La startup basée à Paris souhaite à présent multiplier ses ventes par 2 ou par 3 en 2021 et poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés européens. « Cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre le développement de notre plateforme et d’accroître notre présence à l’international, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni », conclut Jean- Pierre Remy.

DeepReach : les données clés

Fondateur : Jean- Pierre Remy

Création : 2017

Siège social : Paris

Secteur : marketing, communication

Marché : solutions digitales de marketing local

Financement : 8,2 millions d’euros en série A auprès de son fondateur Jean-Pierre Remy, ancien directeur général de Solocal (ex: PagesJaunes), avec la participation d’investisseurs privés.