L’IA thérapeutique, le pari de Diabeloop pour améliorer le quotidien des diabétiques

En 2025, il y aura près de 300 millions de diabétiques dans le monde, dont 5 millions en France.

Des chiffres conséquents qui amènent des start-up à s’intéresser à cette problématique pour améliorer le quotidien des personnes touchées par cette maladie. Parmi ces nouveaux acteurs, Diabeloop a développé une solution de gestion automatisée et personnalisée du diabète de type 1.

Basée sur l’intelligence artificielle, elle permet d’automatiser une grande partie du traitement des personnes diabétiques de type 1. Objectif : diminuer la charge mentale associée à la maladie. Dans ce premier sujet, Erik Huneker, co-fondateur de Diabeloop, nous rappelle les différences entre chaque type de diabète et nous explique l’approche de son entreprise pour alléger le poids de la maladie dans la vie des patients.

Pour le deuxième sujet, nous avons échangé avec Marc Gonon, président de Wisper. Spécialisée dans la virtualisation des postes de travail, l’entreprise normande trace sa route dans le secteur grâce à sa solution dédiée appelée ceBox.

Marc Gonon nous en dit plus plus sur ce marché et les perspectives de l’entreprise, mais aussi sur les enjeux pour l’avenir. Alors que le télétravail est appelé à s’ancrer durablement, l’un de ces enjeux est de faire cohabiter sur le même ordinateur l’univers professionnel et personnel des collaborateurs pour limiter le nombre d’équipements à la maison.

