DeepTech: la startup bordelaise Luos lève 1,2 million d’euros auprès d’Aquiti Gestion et Airbus Développement

La DeepTech Luos annonce un tour de table de 1,2 million d’euros réalisé auprès d’Aquiti Gestion, Skalepark, Foreis, Bpifrance, Région Nouvelle-Aquitaine, Airbus Développement et Michelin Développement. La startup bordelaise avait déjà levé 180 000 euros en pré-amorçage en novembre 2019. Elle souhaite désormais s’étendre aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, au Japon et en Corée du Sud.

Lancé en 2018 par Nicolas Rabault, Simon Baudry et Emanuel Allely, Luos développe une technologie d’open source embarquée à destination des développeurs et CTO. Concrètement, la startup a mis en place une méthodologie pour simplifier la création et le partage de conteneurs logiciels et d’API, afin de « concevoir, tester et déployer efficacement des applications embarquées ». Luos s’adresse avant tout aux secteurs des nouvelles mobilités, du smart électroménager et de la robotique de service, et compte parmi ses clients des entreprises telles que 3DiTex, Cala, Nimbl’Bot ou encore Pollen Robotics.

«Une industrialisation rapide »

Depuis peu, la startup a su séduire les secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatial, de la robotique industrielle, et de l’IoT. « Nous avons été séduits par le dynamisme et l’ambition de l’équipe de Luos, et nous sommes convaincus que les solutions qu’ils développent vont révolutionner la manière de concevoir de nouveaux produits électroniques, maintenables et évolutifs » commente Jean-François Clédel (Président) et Yvan Cantou (DG), SkalePark. « Nous espérons pouvoir mettre à profit nos expertises et nos expériences, et sommes fiers de contribuer au développement de cette belle startup.»

La DeepTech, qui embauche 8 collaborateurs, ambitionne désormais de recruter 10 nouvelles personnes, notamment des profils techniques, commerciaux, marketing et customer success. « L’offre de Luos permet une industrialisation rapide et sécurisée des applications embarquées, ce qui va contribuer immanquablement à créer de l’emploi en France et de l’innovation dans l’industrie des semi-conducteurs », commente Jean-Yves Muller, Président de Foreis.

Luos : les données clés

Fondateurs : Nicolas Rabault, Simon Baudry et Emanuel Allely

Création : 2018

Siège social : Bordeaux

Secteur : DeepTech

Activité : technologie d’open source embarquée

Financement : 1,2 million d’euros en février 2021 auprès d’Aquiti Gestion, Skalepark, Foreis, Bpifrance, Région Nouvelle-Aquitaine, Airbus Développement et Michelin Développement.