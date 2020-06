DevOps: ISAI et Capgemini soutiennent Copado lors d’un tour de table de 26 millions de dollars

Copado, une plateforme de DevOps pour Salesforce, lève 26 millions de dollars en série B auprès d’ISAI Cap Venture, le fonds d’ISAI et Capgemini, avec la participation de Lead Edge Capital, Perpetual Investors et des investisseurs historiques Insight Partners et Salesforce Ventures. Ce dernier tour de table porte le montant de l’entreprise américaine à 47 millions de dollars.

Lancé en 2013 par Ted Elliott, Philipp Rackwitz et Federico Larsen, Copado développe sur Salesforce une approche data driven fournissant des versions logicielles plus rapides et de meilleure qualité pour renforcer la confiance des clients dans leurs projets de transformation. Plus de 500 entreprises sont clientes de la solution, à l’instar d’Orange, Engie, Amgen, Conga, Cox Communications, KUKA, Linde ou encore Coca-Cola Company.

« Transformation numérique accélérée »

« Télétravail à distance et engagement numérique des clients sont la nouvelle normalité », commente Nikitas Koutoupes, directeur général d’Insight Partners et membre du conseil d’administration de Copado. « En apportant ces outils à Salesforce, Copado est en train de devenir une technologie incontournable pour toute entreprise qui cherche à répondre aux exigences de la transformation numérique accélérée ».

Copado ambtionne désormais d’étendre la commercialisation de sa solution à une échelle mondiale et d’accélérer le développement de sa nouvelle plateforme d’analyse DevOps 360. La startup basée à Chicago souhaite notamment accroître ses activités au niveau européen et particulièrement en France.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Copado et de contribuer à accélérer sa croissance. La capacité de Copado à fournir un processus de développement et de déploiement cohérent, combinée à l’expertise de Capgemini dans la gestion de programmes complexes de transformation numérique, est une assurance solide pour la réussite de nos clients », commente Terence Goudriaan, responsable de l’activité « Digital Customer Experience » en Europe chez Capgemini.

Copado : les données clés

Fondateurs: Ted Elliott, Philipp Rackwitz et Federico Larsen

Création: 2013

Siège social: Chicago, Illinois

Secteur: IT

Financement: 26 millions de dollars en série B en juin 2020 auprès d’ISAI Cap Venture, le fonds d’ ISAI et Capgemini, avec la participation de Lead Edge Capital, Perpetual Investors et des investisseurs historiques Insight Partners et Salesforce Ventures.