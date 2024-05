Dix étapes essentielles pour moderniser votre écosystème digital

Stratégies pratiques pour un système d’information cohérent et harmonisé.

💡Rendez-vous le jeudi 13 juin à 11h00 pour participer au webinar. S’inscrire >

Vous souhaitez moderniser l’expérience utilisateur mais vous êtes freiné.e par un écosystème digital complexe et hétérogène ? Lorsque la diversité et la disparité des solutions techniques plombent les résultats, lorsque les équipes Produit et IT ne se comprennent pas (ou plus !), et que les outils eux-mêmes ont du mal à communiquer entre eux, lorsqu’il devient laborieux, voire impossible, de faire avancer sa roadmap, ou lorsque le legacy n’est plus en accord avec la croissance de son entreprise, un travail de fond sur l’harmonisation du SI s’impose.

Dans ce webinar, Pascal Fabresse, Directeur Conseil chez Kaliop, vous invite à poser le bon diagnostic sur vos problèmes de performance, de notoriété, de rentabilité et d’organisation, et vous partage les clés pour opérer une harmonisation de votre écosystème numérique en toute sérénité.

S’inscrire

Kaliop est un nouveau type de partenaire, conçu pour aider les entreprises et les organisations à s’adapter et tirer profit de l’ère digitale. Kaliop accompagne les entreprises dans leur transformation digitale pour leur permettre de créer des expériences numériques uniques. Le groupe se distingue par sa capacité à délivrer des projets complexes à forte valeur ajoutée business en associant la stratégie, le conseil, l’expérience client à l’ingénierie agile et une modernité dans les outils technologiques employés.

🚀 Kaliop est partenaire de Toolbox, notre sélection de solutions pour votre croissance, Découvrir ici >