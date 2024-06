Les gentils pirates YES WE HACK lèvent 26 millions d’euros / ZELIQ lève 9 millions d’euros en seed / MERCATEAM lève 5 millions d’euros.

YESWEHACK, plateforme de Bug Bounty et gestion des vulnérabilités, a annoncé une levée de fonds de 26 millions d’euros lors d’un tour de table de série C, mené par Wendel avec la participation de nouveaux investisseurs comme Adelie et Seventure Partners, ainsi que des réinvestisseurs tels que Bpifrance et Open CNP.

Ce financement vise à investir dans l’IA, lancer de nouvelles solutions innovantes et soutenir l’expansion internationale. YesWeHack, qui collabore avec plus de 500 clients répartis dans une quarantaine de pays, notamment 70% des entreprises du CAC 40, prévoit de renforcer ses services de tests de sécurité et de gestion des vulnérabilités.

Depuis sa dernière levée de fonds en 2021, YesWeHack a multiplié par 6 ses ventes de licences et triplé le nombre de hackers éthiques sur sa plateforme. Cette croissance témoigne de la confiance des investisseurs et de l’efficacité du modèle de YesWeHack dans un contexte de risques cyber de plus en plus complexes.

Renaud Deraison, co-fondateur de Tenable, rejoint le conseil d’administration pour soutenir cette mission aux côtés de Guillaume Vassault-Houlière, CEO de YesWeHack.

Shoptalk Barcelona : Les grandes tendances du Retail Tech en 2024

Lors de l’évènement de référence SHOPTALK EUROPE à Barcelone la semaine dernière, les experts du retail ont mis en lumière plusieurs tendances clés transformant le secteur. Simone Dominici, PDG de KIKO Milano, a expliqué comment les marques intègrent les expériences en ligne et en magasin pour éviter la déconnexion avec les clients. Une table ronde, avec des représentants de H&M, Bata Group, et Amazon Fashion Europe, a souligné que l’inflation pousse les consommateurs à rechercher un équilibre entre commodité et prix. Les technologies comme l’IA et les plateformes de vente au détail deviennent essentielles pour répondre à ces attentes. Les marques doivent également innover continuellement pour rester pertinentes, en mettant l’accent sur la personnalisation et l’engagement authentique. Enfin, l’événement a mis en avant l’importance de la transparence et de la collaboration, avec des discussions ouvertes sur les stratégies et les défis actuels.

BrainTale, partenaire du projet PR[AI]RIE pour une IA responsable en santé

BRAINTALE, medtech spécialisée dans la substance blanche du cerveau, s’associe au projet PR[AI]RIE — Paris School of AI, lauréat de l’appel d’offres Cluster IA avec une dotation de 75 millions d’EUR. Ce projet, soutenu par l’Université PSL et ses partenaires, vise à renforcer la recherche et la formation en IA en France dans le cadre de France 2030. La start up BrainTale développe des outils non invasifs et validés cliniquement pour les maladies cérébrales, intégrant l’IA pour une prise en charge personnalisée. PR[AI]RIE proposera dès 2025 un cursus complet en IA et favorisera l’émergence de 50 entreprises Deep tech d’ici 2030.

Suresnes forme ses agents à l’IA

La ville de Suresnes a lancé l’initiative IA responsable pour former ses agents aux enjeux de l’IA et élaborer une charte d’utilisation. Lors du colloque « Ma Ville et l’IA » du 21 mai, des experts ont souligné l’importance de cette démarche face à l’essor rapide de l’IA. Le programme comprend l’automatisation de tâches pour libérer du temps et des formations pour sensibiliser les agents à l’éthique de l’IA. Des outils comme des comptes rendus automatiques et des chatbots sont testés pour améliorer l’efficacité administrative et le service aux citoyens… En partenariat avec des acteurs non souverains : Microsoft et Google !

+ INFOS FRENCHWEB.FR

Offensive médiatique pour MYM en France

Interviews-fleuves de Pierre Garonnaire (cofondateur de MYM) dans la Presse et en podcast, infographies diffusées à la Presse et aux influenceurs montrant la puissance de la plateforme frenchy de créateurs de contenus… MYM cherche à s’affranchir de son image de contenus érotiques payants qui représenteraient 35 % du nombre de créateurs sur ce réseau.

Fondée en 2019, la start up rassemble 15 millions d’utilisateurs pour 500 000 créateurs de contenus. Verticale récemment mise en avant par l’entreprise : les arts divinatoires et bientôt le coaching et le fitness avec des cours en ligne. MYM a multiplié son chiffre d’affaires par 25 depuis son lancement, la plateforme prélève une commission de 20 % sur les abonnements souscrits par des « fans » aux comptes créateurs. La GMV de la start-up représente 85 millions d’EUR en 2023 contre 73 millions d’EUR en 2022.

L’Atelier Agile met la clé sous la porte

A Roubaix, L’ATELIER AGILE, émanation du Fashion Green Hub, visait à rendre la production textile française plus durable et rentable grâce à des technologies numériques et une organisation industrielle 4.0. Créée en 2021, cette SAS à mission sociale ambitionnait de fabriquer des miniséries à la demande, en proximité des lieux de distribution, avec un réassort en 7 jours. Cependant, l’initiative n’a pas réussi à attirer les grandes marques, se concentrant principalement sur de petits créateurs. Le contexte économique difficile et l’inflation ont conduit à la liquidation de l’atelier fin mai, entraînant le licenciement de ses 23 salariés.

La Beauty Tech plus web social que jamais

Le numérique était en ébullition pour la 2e édition de THE NEW WELL à Paris ce week-end, évènement sur le futur de la beauté et du wellness (marques, concepts, experts, professeurs de sport) créé par Tiffany Buathier (TheGoodLive, PetitHood…). Les marques présentes sur ce salon ont pour point commun d’avoir une présence forte sur les réseaux sociaux (Instagram et TikTok en tête). L’heure est aujourd’hui à la reconquête de la vente physique, du service personnalisé complémentaires au en ligne. Signe des temps, les influenceurs comptent tout autant voire plus que les journalistes des médias traditionnels au sein de ce RDV.

+ EN BREF

Fin mai, une machine quantique de PASQAL, équipée de 100 qubits, a rejoint le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA en région parisienne. Connectée au supercalculateur Joliot-Curie, cette machine permettra aux chercheurs de tester des algorithmes combinant calcul intensif et quantique, ouvrant la voie à des applications industrielles accélérées. Cette initiative s’inscrit dans le programme HQI et HPCQS, visant à hybrider ces technologies en Europe. Outre la France, d’autres pays européens comme l’Allemagne et l’Espagne bénéficieront de machines similaires. Pasqal collabore aussi avec IBM pour développer une architecture logicielle commune et promouvoir la recherche en chimie et science des matériaux.

L’entreprise TRINGABOAT, créatrice d’un bateau capable de rouler sur la route, a été liquidée le 29 mai par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, clôturant ainsi une procédure de redressement judiciaire commencée en novembre 2023. Fondée en 2011 à Lannion, la start-up de Guirec Daniel visait à révolutionner la plaisance avec son modèle Tringa, promettant une mise à l’eau en 44 secondes. Malgré une production prévue de 40 à 50 bateaux par an et une vingtaine de ventes réalisées, le coût élevé de 175 000 € par bateau a freiné son succès commercial.

Valeo s’associe à Dassault Systèmes pour accélérer la digitalisation de sa R&D

OpenAI recrute Sarah Friar, l’ancienne PDG de Nextdoor, au poste nouvellement créé de CFO. Kevin Weil, ancien responsable des produits chez Instagram et Twitter, rejoint OpenAI en tant que directeur des produits (CPO).

Selon THE INFORMATION, Shein aurait enregistré un chiffre d’affaires de 32,2 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente (37 % en 2022). La société double son bénéfice net pour atteindre 1,6 milliard de dollars, ce qui correspond à une marge bénéficiaire de 5 %.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

Apple s’allie avec OpenAI et lance Apple Intelligence, son nouveau système d’IA générative

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

+ EXPERIENCE

+ WE LOVE INNOVATION

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

L’Europe à la quête d’une industrie de défense unie Dès le mardi 16 juillet, les 720 eurodéputés élus siégeront au Parlement européen à Strasbourg pour leur rentrée. Durant cinq ans, ils partageront leur temps entre Strasbourg, Bruxelles et leur circonscription. Face à une conjoncture géopolitique tendue, marquée par la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient, l’Europe s’apprête à renforcer son industrie de défense avec un volet cyber. La Commission européenne a proposé en mars un règlement pour soutenir la production d’équipements de défense « made in Europe ». Le Parlement européen devra négocier ces propositions, avec un financement encore incertain et dépendant des États membres de l’UE. Thierry Breton, commissaire européen, a appelé à une « économie de guerre ». Les optimistes espèrent un accord sur ce texte dès début 2025. Synacktiv investit dans la recherche Le laboratoire CESTI de la jeune pousse SYNACKTIV fait partie du consortium européen HYPERFORM, visant à développer des solutions de cryptographie résistantes aux menaces post-quantiques. Soutenu par le plan France 2030 et l’Union européenne, ce projet bénéficie de plus de 7,5 millions d’EUR de financement. Avec l’essor des ordinateurs quantiques, les systèmes de cryptographie actuels (PKI, SSL, SSH) deviennent vulnérables. Hyperform s’efforce donc de créer des solutions robustes pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. Synacktiv s’engage à respecter les normes de cybersécurité, à réaliser des audits sur les technologies post-quantiques et à partager ses découvertes pour faire avancer la recherche dans ce domaine. Derichebourg perd jusqu’à 20 M EUR suite à une cyberattaque Le groupe français DERICHEBOURG, spécialiste du recyclage des métaux, a annoncé une perte estimée entre 15 et 20 millions d’EUR suite à une cyberattaque survenue dans la nuit du 9 au 10 novembre 2023. Bien que l’attaque n’ait pas interrompu les activités opérationnelles, elle a perturbé le déroulement des opérations, réduisant les marges de novembre, décembre et partiellement janvier. Le directeur général, Abderrahmane El Aoufir, a assuré que l’épisode est maintenant surmonté et n’affectera pas les résultats du second semestre. Cependant, pour le 1er semestre de l’exercice 2023-2024, Derichebourg a enregistré un bénéfice net de 32,3 millions d’euros, en baisse par rapport aux 72 millions de l’année précédente, et un chiffre d’affaires de 1,73 milliard d’euros, diminuant de 4,9 %.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Les grandes tendances de consommation propulsées par l’IA

Selon une étude du ERICSSON CONSUMERLAB, les tendances de consommation d’ici 2030 seront fortement influencées par l’IA. Parmi les chiffres clés, on note que 60 % des optimistes de l’IA pensent qu’ils ne contrôleront pas pleinement son impact sur leur vie, ce chiffre montant à 70 % pour les sceptiques. De plus, 75 % des répondants prédisent la disparition de la publicité intrusive grâce à l’IA. 80 % envisagent d’utiliser des simulations d’IA pour des décisions majeures comme l’achat de maisons. Enfin, 74 % prévoient des assistants IA pour améliorer les compétences techniques des enfants, mais craignent une baisse de la créativité.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR Mercateam veut libérer le potentiel humain dans l’industrie MERCATEAM, spécialiste de la transformation digitale des équipes industrielles, a levé 5 millions d’EUR. Cette opération, menée par TERNEL et soutenue par ISAI, vise à accélérer le développement de Mercateam à l’international. La société, qui double ses chiffres chaque année, est présente dans 12 pays et compte 50 employés. Elle propose des solutions digitales pour optimiser la gestion des compétences et répondre aux défis industriels actuels. Ce financement permettra à Mercateam de renforcer son expansion en Europe et d’améliorer ses produits grâce à l’IA. VorteX-io et les données hydrologiques La startup toulousaine VORTEX-IO, spécialisée dans la surveillance hydrologique, a levé 2,9 millions d’EUR auprès d’investisseurs institutionnels, dont la Banque des Territoires, MAIF Impact et AFI Ventures. Ce financement permettra d’accélérer le déploiement de ses microstations connectées et de sa plateforme Maelstrom. Lauréate de l’EIC Accelerator, VorteX-io prévoit de déployer 1000 stations en France et en Croatie d’ici fin 2024, et 2000 supplémentaires d’ici 2026. Cette expansion vise à fournir des données hydrologiques en temps réel pour une meilleure gestion de l’eau face aux phénomènes climatiques extrêmes. ZELIQ lève 9 millions d’euros en seed Après un pré seed de 5 millions d’euros, Zeliq, une plateforme SaaS qui permet de gérer les tâches liées à la prospection commerciale annonce un tour de table auprès du fonds d’investissement EXOR et de RESONANCE de 9 millions d’euros pour financer son développement international.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

ANTERIOR, une startup proposant une IA pour accélérer l’approbation des assurances santé pour les procédures médicales, a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de table de série A, atteignant une valorisation post-money de 95 millions de dollars. Ce tour a été mené par NEA, avec la participation des investisseurs existants dont Sequoia.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Private equity : Bain & Company tire la sonnette d’alerte

Selon BAIN & COMPANY, 2024 restera difficile pour l’industrie du private equity malgré une hausse potentielle de 18 % des deals, atteignant 521 milliards de dollars. Cette augmentation est due à la valeur moyenne des transactions plutôt qu’à un regain d’activité. Le nombre de deals pourrait reculer de 4 %. Les frais de gestion sont de plus en plus contestés par les investisseurs. Le montant des sorties reste stable, mais la collecte de fonds est en baisse de 15 % par rapport à 2023. Environ 1 fonds sur 5 n’atteint pas ses objectifs de levée, avec une reprise attendue au plus tôt en 2025.

Amundi lance un fonds vert

AMUNDI a lancé un fonds à impact, Amundi Private Equity Transition Juste, visant 200 millions d’EUR. Déjà, 100 millions ont été collectés, dont 30 millions provenant de la Banque des Territoires. Le fonds se concentre sur les entreprises réduisant les émissions de carbone dans les secteurs du transport, de l’industrie et de la construction. Il investira entre 3 et 20 millions d’EUR dans des PME-ETI, visant 20 à 25 participations principalement françaises. Les rendements attendus sont de 18 à 20 % avec une moitié du carried interest indexée sur des indicateurs ESG, notamment les réductions de CO2.

EIT Manufacturing : Appel à projets 2025 pour une industrie verte

EIT MANUFACTURING, la plus grande communauté d’innovation manufacturière en Europe, lance un appel à projets pour 2025, offrant plus de 15 millions d’EUR à des initiatives collaboratives. Les projets doivent viser l’innovation, l’éducation et l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité dans l’industrie. Les entreprises, PME, startups et universités françaises peuvent soumettre leurs candidatures jusqu’au 8 juillet. Les projets sélectionnés recevront entre 200 000 et 1 000 000 EUR pour développer des solutions avancées, notamment en énergies renouvelables, économie circulaire et intelligence artificielle. EIT Manufacturing soutient ainsi la transition vers une industrie plus verte et compétitive.

+ ACQUISITION

Fortinet annonce avoir conclu un accord pour acquérir Lacework, une société spécialisée dans la sécurité cloud. Lacework avait levé 1,8 milliard de dollars et était valorisée 8,3 milliards de dollars en 2021.

Cognizant fait l’acquisition de la société d’ingénierie numérique Belcan, qui emploie 10 000 personnes dans 60 sites, pour 1,3 milliard de dollars en cash et en actions.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Apple et l’IA Générative : Une révolution silencieuse

Selon une note d’analyse de EY FABERNOVEL, à l’approche de la WWDC d’APPLE, l’attention se tourne vers l’IA générative, secteur où la marque à la pomme semble discrète, mais active. Contrairement à ses concurrents comme Microsoft, Apple préfère développer en coulisse pour proposer des produits et services aboutis dès leur sortie. Les fonctionnalités comme Siri, FaceID et les montres connectées montrent l’intégration subtile de l’IA. Le concept émergent de « Awareness AI » pourrait transformer l’expérience utilisateur en anticipant leurs besoins. Apple, avec son contrôle sur la fabrication de ses puces et son accent sur la sécurité des données, semble bien placé pour cette révolution, bien que des défis économiques et réglementaires persistent.

Amazon a acquis les principaux actifs du service de streaming vidéo indien MX Player auprès de Times Internet . Cette acquisition valorise MX Player à moins de 100 millions de dollars, bien en deçà de sa valorisation de 500 millions de dollars en 2019.

Robinhood prévoit d’acquérir la plateforme d’échange de cryptomonnaies européenne Bitstamp pour 200 millions de dollars. Une acquisition qui ne manque pas de faire réagir le microcosme crypto, qui voit partir le dernier fleuron européen dans le domaine.

Life360, propriétaire de la marque de dispositifs de suivi Bluetooth Tile, a maintenu son prix d’offre de 27 $ par action lors de ses débuts sur le Nasdaq. L’entreprise a levé 155,3 millions de dollars lors de cette IPO.

Waystar, éditeur de logiciels de paiements pour le secteur de la santé, a levé 968 millions de dollars après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 21,50 $ par action. Waystar est valorisé environ 3,6 milliards de dollars.

BENOIT LIVA, auparavant directeur de la communication corporate France chez Apple depuis 2019, rejoint Deezer comme VP communication. Il a occupé des postes de direction de communication chez L’Équipe, Amazon France et Canal+, et a débuté sa carrière comme assistant parlementaire en 1995.

