DL Software rachète 2 éditeurs étrangers pour accélérer à l’international

Après avoir mené 8 acquisitions en France l’année dernière, l’entreprise DL Software, spécialiste des ERP métier, annonce le rachat de deux éditeurs de logiciels étrangers. Openbravo, d’origine espagnole, et Cow Hills, d’origine hollandaise, sont spécialisés dans le secteur de la distribution. Cette opération permet à DL Software d’entamer son expansion à l’international, de confirmer sa croissance forte et de renforcer son offre retail.

Début 2021, l’entreprise française tombait dans le giron d’un fonds américain, TA Associates. Cependant, la société poursuit sa stratégie de diversification en multipliant les acquisitions. « Quand TA Associates a racheté DL, nous avions le projet commun de nous déployer au moins sur une échelle européenne », explique Jacques Ollivier, PDG de DL Software depuis janvier 2018.

L’intégration des solutions Openbravo et Cow Hills, fondée chacune en 2006, vient consolider la Business Unit retail du groupe en complétant son offre de solutions dédiées à ce marché. « Nous sommes très fiers de rejoindre un leader comme le Groupe DL Software et de participer à ses côtés à la construction d’un véritable hub de solutions digitales conçues pour répondre aux besoins des retailers et du secteur de la restauration », commente Marco de Vries, CEO d’Openbravo. « Fort de notre réseau espagnol, ensemble nous pourrons accélérer le développement de notre activité en France et en Espagne, et construire ainsi une présence plus importante sur les autres marchés et ce, d’abord à l’échelle européenne, puis internationale ».

Retrouvez l’interview complète de Jacques Ollivier, PDG de DL Software :