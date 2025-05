Doctolib, Chapsvision recrutent dans le juridique

Doctolib recherche un Senior Product Compliance Legal Counsel pour accompagner ses innovations e-santé, notamment l’intégration de l’IA dans ses produits. Basé à Levallois et rattaché à la direction juridique, le poste implique la définition de politiques de conformité, la veille réglementaire européenne et la formation des équipes. Une expérience confirmée en droit de la santé, digital et privacy, ainsi qu’un excellent niveau de français et d’anglais sont requis. Le poste est en CDI, en mode hybride.

ChapsVision recherche un(e) Directeur Juridique Adjoint pour accompagner sa forte croissance et piloter les sujets juridiques stratégiques du groupe. Rattaché à la direction générale, le poste couvre les contrats clients/fournisseurs, le corporate international, la propriété intellectuelle, les assurances et la conformité réglementaire. Profil recherché : 10 ans d’expérience en droit des technologies, 5 ans en management, et maîtrise de l’anglais juridique. CDI basé à Suresnes, avec télétravail partiel.

