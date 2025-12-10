DUVE lève 51 millions d’euros et accélère la course mondiale à l’expérience client digitalisée

Duve étend son périmètre international avec une levée de fonds majeure qui marque une nouvelle étape dans la transformation du parcours client dans les hotels. La société israélienne, fondée par Jeremy Atlan, David Mezuman et Shai Bar, se positionne depuis plusieurs années comme l’une des plateformes les plus complètes pour orchestrer communications, check-in, upsell et services associés au sein d’une interface unifiée. Le secteur hôtelier, longtemps fragmenté par une multitude d’outils spécialisés, se trouve désormais engagé dans une transition où la rationalisation et l’automatisation prennent un rôle central.

Cette nouvelle dynamique s’appuie sur une traction opérationnelle qui progresse rapidement. Duve revendique un déploiement auprès de plus de mille marques hôtelières dans soixante-dix pays, représentant plus d’un million d’invités servis chaque mois. La plateforme s’est implantée dans des groupes internationaux comme Accor, Leonardo Hotels ou OYO, démontrant sa capacité à adresser des environnements technologiques hétérogènes et des standards d’exploitation variés. Pour les hôteliers, l’enjeu consiste à réduire la dispersion des flux de communication et à proposer une expérience plus cohérente sans alourdir les opérations internes.

La société met désormais l’accent sur une infrastructure d’intelligence artificielle dédiée au secteur hôtelier. L’objectif consiste à automatiser une partie des interactions, à contextualiser les échanges et à anticiper les besoins, tout en intégrant ces fonctionnalités dans les systèmes existants. Cette orientation ouvre des perspectives en matière de personnalisation et de fluidité opérationnelle, dans un contexte où les chaînes et les groupes indépendants cherchent à consolider leurs outils numériques sans multiplier les briques technologiques.

Parallèlement, Duve enclenche sont développement international avec des bureaux seront ouverts au Royaume-Uni, en Allemagne, en Thaïlande et dans un autre pays d’Asie afin de renforcer la présence commerciale auprès de marchés en forte demande de solutions unifiées. La société ambitionne ainsi de couvrir des zones où les PMS partenaires sont déjà bien implantés et où les opérateurs hôteliers recherchent une couche front-office capable de s’intégrer rapidement dans des environnements techniques complexes.

Duve annonce un nouveau tour de table de 60 millions de dollars en série B, soit environ 51 millions d’euros. L’opération a été menée par Susquehanna Growth Equity, avec la participation de XT Venture Capital et d’autres investisseurs. La société, fondée en Israël par Jeremy Atlan, David Mezuman et Shai Bar, a désormais réuni 85 millions de dollars au total pour soutenir sa croissance et développer son infrastructure technologique.

Plusieurs acteurs français ou opérant sur le marché français se distinguent comme alternatives crédibles à Duve, en fonction de la taille et des besoins de l’établissement. Parmi eux :

Mews PMS : une solution cloud-native largement adoptée en Europe. Mews propose un ensemble complet : réservation, check-in digital, moteur de paiement, gestion de groupes, point de vente pour la partie restauration, housekeeping, self-service, et un grand nombre d’intégrations grâce à ses API ouvertes.

RoomRaccoon : un PMS / channel manager / booking engine / gestion “tout-en-un”, conçu pour les petits et moyens établissements, les hôtels indépendants, les petits chaînes ou les logements alternatifs. Il offre une interface simple, la gestion des réservations et des canaux OTA, facturation, housekeeping, et permet de réduire la charge administrative pour ces structures.

eviivo Suite: une solution cloud pensée pour hôtellerie indépendante, chambres d’hôtes, locations saisonnières, petits hôtels : réservation, channel-manager, gestion des paiements, CRM client, automatisation des communications, moteur de réservation intégré. Elle vise la simplicité et l’efficacité pour les structures modestes ou flexibles.

Misterbooking : un PMS “100 % français”, ancien acteur du logiciel hôtelier cloud, combinant channel manager, moteur de réservation, planification des disponibilités, gestion des paiements et des opérations de réception. Il peut constituer une alternative intéressante pour des hôtels souhaitant s’appuyer sur une solution locale, avec support francophone et conformité potentielle aux attentes réglementaires et fiscales françaises.

Chacune de ces solutions présente des profils différents : Mews se distingue par sa modularité et la richesse de son écosystème, adaptée à des hôtels de taille moyenne à grande ou à des groupes. RoomRaccoon et eviivo conviennent particulièrement aux petites et moyennes structures, aux indépendants ou aux logements hybrides. Misterbooking peut séduire ceux qui privilégient un fournisseur local.

Pour un hôtelier en France, la comparaison entre Duve et ces concurrents reposera sur plusieurs critères clés : taille de l’établissement, besoin d’intégration avec des systèmes externes, qualité du support local, exigences réglementaires (paiement, fiscalité, données), et l’équilibre entre automatisation front-office (guest journey) et gestion back-office / PMS.