HEXA installe ses startups à San Francisco dans l’Hexa House au cœur de Cole Valley

Depuis dix-huit mois, la nouvelle génération de fondateurs européens ne se contente plus d’explorer San Francisco : elle s’y installe. L’IA a recentré la dynamique technologique mondiale dans un rayon de quelques blocs autour de Hayes Valley, où ingénieurs, chercheurs et investisseurs opèrent à un rythme impossible à reproduire ailleurs. Pour Hexa, qui accompagne depuis plus de dix ans la création de startups B2B, cette bascule impose un changement structurel. Le studio ouvre Hexa House San Francisco, une résidence de travail dédiée à ses entrepreneur(e)s, conçue pour rendre systématique un ancrage qui, jusqu’ici, se faisait au cas par cas.

Hexa House San Francisco : pourquoi le studio européen installe désormais ses startups dans la Bay Area

Avec l’ouverture de Hexa House San Francisco, Hexa franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de création de startups : loger, immerger et accompagner ses fondateurs au cœur du hub mondial de l’IA. Située à Cole Valley, la maison offre un espace hybride d’hébergement et de travail destiné à accueillir les équipes du programme Start pendant trois mois.

Jusqu’ici, seules quelques équipes s’installaient temporairement dans la Bay Area, souvent dans le cadre de Y Combinator, désormais, l’immersion devient une pièce essentielle du programme.

Un ancrage américain qui prolonge une histoire longue avec San Francisco

Depuis plus de dix ans, San Francisco alimente le pipeline d’Hexa. Front, l’une de ses plus grandes réussites, est née du passage au sein de Y Combinator. Ces dernières années, plusieurs entreprises AI-native créées par Hexa (Basalt, Tandem, …) ont déjà étendu leurs opérations entre Paris et San Francisco. Le studio constate que le cycle d’itération produit, la densité d’ingénieurs spécialisés et l’accès aux premiers utilisateurs en font un territoire d’accélération unique.

L’exode accéléré des fondateurs européens vers l’écosystème IA

Depuis deux ans, Hexa observe une mutation nette dans les profils d’entrepreneurs, plus techniques, plus orientés produit, plus à l’aise avec les technologies IA-first. Cette nouvelle génération ne veut plus « visiter » San Francisco mais y créer sa startup.

Cette migration répond à un contexte objectif :

– concentration inégalée de talents IA et chercheurs ;

– arrivée en continu de modèles, frameworks et API expérimentales ;

– accès direct aux investisseurs américains spécialisés ;

– vitesse d’exécution supérieure à celle des écosystèmes européens.

Matthieu Gombeaud, CEO d’Hexa, résume ce changement d’ordre :

« Ce qui n’était qu’un mouvement ponctuel est devenu une migration plus large : une communauté européenne dense s’est formée à San Francisco. Nulle part ailleurs on ne retrouve une telle densité de talents, de créativité et de rapidité d’exécution : cela accélère une trajectoire d’une manière impossible à reproduire à distance. »

L’Hexa House : la pièce manquante du programme Start

Le programme Start est depuis plus de dix ans la mécanique de création du studio : 12 mois pour passer de l’idée à l’entreprise autonome. Idéation, cofondation, design produit, développement technologique, go-to-market : Hexa fournit capital humain, expertise fonctionnelle, partenaires dédiés et rythme d’exécution.

Mais il manquait un élément, pour les projets orientés IA-first, rester uniquement en Europe créait un décalage avec les dynamiques du marché américain

Désormais :

– chaque promotion Start passera trois mois obligatoires à San Francisco ;

– les fondateurs pourront vivre et travailler dans la maison ;

– les partenaires Hexa y assureront un accompagnement continu ;

– la maison deviendra un hub opérationnel pour ateliers, sessions produit et rencontres avec l’écosystème local.

Cette brique permet à Hexa de faire monter ses projets à un niveau de vitesse et de maturité aligné sur les standards IA-first.

Thibaud Elzière, cofondateur, conclut : « L’IA a changé la donne. Pour construire quelque chose de vraiment majeur, les entrepreneur(e)s doivent désormais être au plus près de l’écosystème qui repousse les limites. Hexa House San Francisco apporte ce maillon manquant et démultiplie les chances de bâtir les entreprises les plus ambitieuses. »