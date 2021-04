E-commerce: 32 millions d’euros pour la startup de livraison Seven Senders

Profitant de l’essor du e-commerce, la plateforme allemande de livraison de colis Seven Senders lève 32 millions d’euros en série C auprès de Digital+ Partners et Btov, ses investisseurs historiques. La startup basée à Berlin avait déjà levé 16 millions d’euros en juin 2019. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 65,8 millions de dollars selon les données de Crunchbase. Seven Senders ambitionne désormais de servir les e-commerçants chinois et américains sur le marché européen.

Lancé en 2015 par Johannes Plehn et Thomas Hagemann, Seven Senders développe une plateforme de mise en relation entre les e-commerçants et la centaine de transporteurs de colis que compte son réseau, assurant ensuite une prise en charge de l’entrepôt jusqu’au domicile du client. La startup s’est spécialisée dans l’optimisation du processus de livraison transfrontalier et cible donc les boutiques en lignes qui livrent à l’étranger, telles qu’ASOS, Atlas For Men, Best Secret, Photobox, Lillydoo, Mister Spex, Thomannou encore Westwing. Cette approche lui a valu un certain succès en 2020 puisque l’entreprise revendique avoir doublé son chiffre d’affaires depuis mars 2020, qui s’élève aujourd’hui à 100 millions d’euros.

Des ambitions internationales

Pour accélérer en Europe, Seven Senders a ouvert de nouveaux bureaux à Amsterdam, à Vienne et à Madrid, et propose depuis cette année une solution pour les expéditions vers la Grande-Bretagne malgré le Brexit. Désormais, la startup berlinoise voit plus loin et prévoit de collaborer avec des e-commerçants chinois et américains en mettant en place des hubs centraux pour leurs ventes en Europe.

« Seven Senders a mis à profit les opportunités liées à l’évolution globale positive du marché en développant les livraisons internationales », commente Patrick Beitel, Directeur Général et partenaire de Digital+ Partners. « Nous sommes donc très heureux de promouvoir ensemble la croissance de Seven Senders afin qu’elle devienne leader en Europe. »

Seven Senders : les données clés

Fondateur : Johannes Plehn et Thomas Hagemann

Création : 2015

Siège social : Berlin, Allemagne

Activité : plateforme de livraison de colis

Financement : 32 millions d’euros en série C auprès de Digital+ Partners et Btov.