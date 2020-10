E-commerce: Google et Temasek prêts à investir 350 millions de dollars dans Tokopedia

Le géant indonésien du e-commerce Tokopedia s’apprête à recevoir 350 millions de dollars de financement auprès de deux mastodontes de la Tech, selon des sources de Bloomberg. L’Américain Google et le Singapourien Temasek on en effet convenu de financer l’expansion de Tokopedia, qui est toujours à la recherche de nouveaux investisseurs. La licorne indonésienne soutenue par SoftBank et Alibaba ambitionne d’atteindre un financement de 500 millions à 1 milliard de dollars.

L’Asie, nouvel eldorado des géants américains

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Tokopedia connait une accélération de ses ventes et a déjà levé 500 millions de dollars en juin 2020 auprès de Temasek. Lancé en 2009 par William Tanuwijaya, la plateforme e-commerce revendique plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, et assure pouvoir livrer 98% des districts du pays, alors que l’Indonésie représente un défi logistique avec ses plus de 17 000 îles.

Les géants américains de la Tech souhaitent tirer profit de l’accélération des plateformes e-commerce en Asie, à l’instar de Facebook qui a investi chez l’Indien Jio Platforms, ainsi que sa filiale WhatsApp qui a récemment investi dans le service indonésien Gojek, aux côtés de PayPal. Dans sa quête de financement, Tokopedia se serait d’ailleurs entretenu avec Facebook, Microsoft et Amazon, toujours selon des sources de Bloomberg. Depuis son lancement, Tokopedia a déjà levé 2,9 milliards de dollars.