E-commerce: Partoo lève 15 millions d’euros auprès de Webedia

La pandémie de Covid-19 a favorisé l’essor de certains secteurs comme celui de l’e-commerce, auquel de nombreux commerçants de sont convertis. Mais une fois sa boutique mise en ligne, il faut la rendre visible dans l’immensité de l’Internet. Dans ce contexte, la startup parisienne spécialisée dans l’optimisation du référencement web Partoo lève 15 millions d’euros auprès de Webedia, son actionnaire majoritaire depuis mars 2019.

En France l’e-commerce a connu un boom de plus de 30% selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Profitant de cet essor, Partoo a engrangé 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et vise les 100 millions d’ici 2025. Lancée en 2014 par Thibault Lévi-Martin et Benoit Cotte, la plateforme permet aux e-commerçants de renforcer leur présence en ligne, par exemple en synchronisant les informations pratiques sur les magasins (adresses, horaires) sur des annuaires en ligne ou Google, sur des plateformes comme Waze, Apple Plans, Uber ou encore des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Les utilisateurs peuvent modifier leurs informations pratiques, promotions et photos depuis l’interface de Partoo en payant un abonnement.

«Tirer profit d’Internet»

La startup, qui compte parmi ses clients plus de 300 enseignes telles que Carrefour, Leroy Merlin, Starbucks, Toyota ou encore Etam, a enregistré une croissance de 80% l’année dernière et entend bien renouveler l’exploit. Présent en France, Espagne, Brésil, Mexique et Inde, Partoo ambitionne également de se développer dans deux nouveaux pays tous les ans.

« Cette augmentation de capital nous permet d’envisager sereinement notre développement pour les trois prochaines années. Nous allons pouvoir aider de plus en plus de magasins dans le monde à tirer profit d’Internet pour développer leur activité », commente Thibault Lévi-Martin. La startup souhaite recruter environ 800 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2025.

Partoo : les données clés

Fondateurs : Thibault Lévi-Martin et Benoit Cotte

Création : 2014

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : e-commerce

Financement : 15 millions d’euros en mai 2021 auprès de Webedia, son actionnaire majoritaire depuis mars 2019.