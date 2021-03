E-commerce: Stockly lève 5,1 millions d’euros auprès d’Idinvest et Daphni

Depuis la pandémie de Covid-19, l’e-commerce connaît un boom sans précédent, invitant les entreprises qui le peuvent à passer au numérique ou a s’y renforcer. Chez les retailers, la gestion du stock a été l’un des principaux axes de tension. Pour remédier à cela, la startup française Stockly a développé une solution de mutualisation de stocks qui permet d’éviter d’éventuelles ruptures de stocks. Aujourd’hui, la startup parisienne lève 5,1 millions d’euros en seed auprès d’Idinvest Partners (filiale d’Eurazeo), de Daphni et de business angels pour accélérer son développement en Europe.

Fondé en 2018 par Eliott Jabès et Oscar Walter après leurs études d’ingénieur, Stockly a crée un réseau de stock avec lequel il met les e-commerçants en relation. En effet, la startup développe un algorithme capable d’agréger le stock de plusieurs centaines d’entreprises en temps réel. Concrètement, une entreprise peut continuer à vendre ses produits même si elle n’en possède pas encore le stock, en le faisant expédié par un autre e-commerçant. Les deux entreprises peuvent ainsi se faire une marge et ne pas manquer une commande, au lieu d’afficher une rupture de stock sur leur site.

Cette solution a pour objectif final de générer un stock illimité, évitant ainsi les pertes financières que la rupture de stock occasionne. Parmi ses clients, on peut citer les Galeries Lafayette ou encore Go Sport qui utilisent sa solution pour pallier les ruptures de stock. Stockly ambitionne désormais de développer son réseau de clients en Europe et de recruter une vingtaine de collaborateurs, notamment dans les équipes Tech, Finance et Business Development.

Stockly : les données clés

Fondateurs : Eliott Jabès et Oscar Walter

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : e-commerce

Financement : 5,1 millions d’euros en seed auprès d’Idinvest Partners (filiale d’Eurazeo), de Daphni et de business angels.