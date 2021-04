E-santé: 7,5 millions d’euros pour la startup lyonnaise Les Opticiens Mobiles

Selon l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, 10% des Français adultes renonceraient aux soins optiques chaque année. Pour rendre la consultation avec un opticien plus accessible, une startup lyonnaise a développé une plateforme de prise de rendez-vous qui se déroulent directement au domicile, ou même sur le lieu de travail du patient.

Les Opticiens Mobiles lève aujourd’hui 7,5 millions d’euros en série B auprès de ses investisseurs historiques, notamment Evolem Start, Investir&+ ou encore 123 Investment Managers. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à environ 12,9 millions d’euros. La plateforme lyonnaise ambitionne de renforcer son réseau d’opticiens pour répondre à la demande.

Lancé en 2015 par Matthieu Gerber, Les Opticiens Mobiles a développé un réseau comptant 70 opticiens partout en France et compte atteindre les 250 opticiens (dont 200 franchisés et 50 salariés) d’ici 2025. La plateforme permet en effet de prendre rendez-vous avec des opticiens directement à son domicile, sur son lieu de travail ou encore en Ehpad. Basée à Lyon, la startup qui emploie 39 collaborateurs a accompagné plus de 50 000 patients depuis son lancement.

Pour répondre à la demande, Les Opticiens Mobiles ambitionne de conclure de nouveaux partenariats avec des professionnels du médico-social et du service à la personne, ainsi que d’accélérer la digitalisation de ses services et de ses outils. « L’entreprise souhaite également étudier les opportunités de croissance externe », confie-t-elle. « À moyen terme, l’entreprise souhaite déployer un nouveau service de santé mobile : l’audition et, à plus plus long terme, elle a pour ambition d’implanter son service en mobilité dans d’autres pays européens. »

Les Opticiens Mobiles : les données clés

Fondateur : Matthieu Gerber

Création : 2015

Siège social : Lyon

Secteur : e-santé

Activité : plateforme

Financement : 7,5 millions d’euros en série B auprès d’Evolem Start, Investir&+, 123 Investment Managers, et Amundi via FCP Amundi France et Solidarité.