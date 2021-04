« Le new space, c’est l’arrivée de l’esprit Silicon Valley dans le spatial», résume Maxime Puteaux, principal advisor pour Euroconsult, société d’analyse et de conseil spécialisée dans les secteurs de l’espace, des applications satellitaires et de la connectivité à bord des avions. Si le secteur doit encore résoudre certaines problématiques comme celle de la rentabilité, il est devenu prometteur avec les succès d’étapes marqués par une entreprise comme l’Américain SpaceX.

Et côté français, à quoi l’écosystème ressemble-t-il? «Les acteurs français sont essentiellement placés sur le segment du petit satellite, des données qu’ils peuvent en générer et de leur traitement»,explique Maxime Puteaux.

« Cela s’explique de manière assez simple. En France historiquement, on a toujours donné une préférence au fait de soutenir la fusée Ariane 5 et sa société Arianespace à tout prix. Et cela s’est fait un peu au détriment des nouveaux entrants. Ainsi, dans le secteur des lancements nous ne comptons que deux sociétés qui cherchent à y entrer. L’écosystème s’est vraiment créé autour de ce secteur, avec des petits satellites, des composants pour ces petits satellites et des personnes qui traitent les données collectées par ces derniers. Nous sommes beaucoup plus positionnés sur du service en aval de cette chaîne de valeur». Sur ce segment, on peut par exemple citer la startup toulousaine Anywaves.

Mais pour parvenir encore à accélérer, les entreprises du new space français doivent aussi faire face à des enjeux propres à leur écosystème local. «Les problématiques du new space français ce sont celles du new space américain il y a 15 ans», développe Maxime Puteaux. Ce dernier cite par exemple le fait de réussir à « convaincre le gouvernement qu’on peut être un fournisseur alternatif aux acteurs traditionnels. Le dévérouillage du new space aux Etats-Uni a eu lieu au moment où la NASA a accepté de sous-traiter certaines activités à des acteurs privés».

Retrouvez l’interview complète de Maxime Puteaux, principal advisor pour Euroconsult, dans l’émission.