Earthcube lève 20 millions d’euros auprès du ministère des Armées et devient Preligens

La start-up française Earthcube, spécialisée dans l’analyse de données géospatiales assistée par intelligence artificielle (IA), a levé 20 millions d’euros auprès de trois fonds, dont un du ministère des Armées, afin de poursuivre sa croissance, selon un communiqué publié jeudi. Cette levée de fonds a été réalisée auprès des sociétés d’investissement Ace Management et 360 Capital ainsi qu’auprès de Definvest, fonds du ministère des Armées dédié aux entreprises stratégiques de la défense, détaille le communiqué du ministère.

Changement de nom

Fondée en 2016, la société Earthcube, qui change de nom pour « Preligens », compte avec cette levée « maintenir son avance technologique sur les sujets d’intelligence artificielle appliqués au secteur de la défense et du renseignement ». L’entreprise de 80 personnes, basée à Paris et implantée à Washington et à Londres, veut également « poursuivre et intensifier son développement à l’international ».

« Les applications de cette pépite nationale sont primordiales pour le domaine de la défense », commente la ministre Florence Parly, citée dans le communiqué. « Elles nous apportent un vrai gain opérationnel pour l’exploitation de nos informations géospatiales: sans Preligens nous ne verrions pas certaines choses ».

AFP