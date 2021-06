EdTech: valorisé à 2,4 milliards de dollars, Duolingo s’apprête à entrer en Bourse

La plateforme américaine d’apprentissage des langues Duolingo vient de déposer sa demande d’introduction en Bourse, pour être cotée au Nasdaq. Valorisée 2,4 milliards de dollars, l’entreprise indique vouloir lever environ 100 millions de dollars sans annoncé une fourchette du prix de ses actions. Cette annonce intervient alors que Duolingo, qui vient d’atteindre la rentabilité, est au sommet de sa forme.

Lancée en 2011 par Luis von Ahn et Severin Hacker, la plateforme d’e-learning a connu une croissance de 100% en 2020, portée comme l’ensemble du secteur EdTech par la pandémie. Duolingo développe une application gratuite permettant d’apprendre des langues (95 cours dans 38 langues) de manière pédagogique grâce à des exercices et jeux qui aboutissent à des récompenses. Pour progresser à un rythme plus élevé, des abonnements sont proposés. L’entreprise basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, tire 73% de ses revenus de ces abonnements. Avec des revenus de 161,7 millions de dollars en 2020 (contre 70,8 millions de dollars en 2019), soit une augmentation de 129%, Duolingo semble prêt à sauter le pas de l’introduction en Bourse.

Une croissance de 97% au premier trimestre 2021

Soutenue notamment par Google Ventures, NewView Capital, Union Square Ventures et CapitalG, la licorne américaine a levé 183,3 millions de dollars depuis son lancement. « Duolingo a ajouté des utilisateurs et des revenus à un rythme impressionnant, continuant à solidifier sa position en tant que moyen n°1 d’apprendre une langue à l’échelle mondiale », commentait Laela Sturdy, General Partner chez CapitalG, lors d’une levée de fonds antérieur.

Avec 500 millions d’utilisateurs dans 194 pays différents, Duolingo a déjà bien entamé le premier trimestre 2021 avec une croissance de 97% par rapport à l’année précédente. L’ensemble du secteur EdTech a connu une accélération alors que les mesures de confinement ont restreint l’accès à l’éducation en présentiel. « Nous avons commencé Duolingo avec la mission de rendre l’éducation gratuite et accessible à tous, et je suis très fier que nous ayons maintenant également construit une entreprise solide », avait déclaré Luis von Ahn, PDG et co-fondateur de Duolingo.