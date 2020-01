Nouveau DECODE CTO avec Nicolas Baron, CTO de MeilleursAgents. Entré il y a 4 ans chez MeilleursAgents, Nicolas Baron nous développe les challenges auxquels il est confronté, l’importance et l’enjeu de la data pour MeilleursAgents, l’organisation et la diversité de ses équipes ainsi que les technos et les connaissances nécessaires pour avancer.

MeilleursAgents a été racheté en septembre 2019 par Axel Springer, pour un montant de 200 millions d’euros. La plateforme française est dédiée à l’estimation de son bien immobilier et à la mise en relation avec des agences. Elle a été co-fondée par Sébastien de Lafond, Julien Cheyssial, Pascal Boulenger et Jordan Sanial.

L’acquisition a eu lieu via la filiale AVIV d’Axel Springer qui est également propriétaire de SeLoger et Logic-Immo. Avec ce rachat, l’Allemand souhaitait élargir la chaîne de valeur de ses portails immobiliers français mais également faire bénéficier ses sites étrangers de l’expertise de MeilleursAgents en évaluation des biens.

Listen to « A la rencontre de Nicolas Baron le CTO de Meilleurs Agents » on Spreaker.

Une émission animée par Richard Menneveux.