European Digital Group intègre 2PACE pour muscler son offre Salesforce et IA

European Digital Group (EDG) annonce l’intégration de 2PACE, cabinet de conseil spécialisé dans les solutions Salesforce et la performance commerciale. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de consolidation du groupe autour des métiers à forte valeur ajoutée de la transformation digitale, en particulier le CRM, les technologies IA et l’optimisation des revenus.

Fondé en 2021 par Julien Samson (CEO), Arnaud Desaegher (COO) et Rémi Bonigen (CTO), 2PACE s’est imposé en moins de trois ans comme un acteur de référence dans l’écosystème Salesforce. Le cabinet accompagne les entreprises B2B et B2C sur l’ensemble du cycle “Lead to Cash”, de la définition de la stratégie commerciale à l’implémentation des solutions, en passant par la formation et la maintenance.

La société revendique une croissance annuelle supérieure à 80 %, plus de 120 collaborateurs, cinq implantations en France et une présence à l’international via l’île Maurice. Son portefeuille comprend des clients comme Saint-Gobain, Imerys, Fnac Darty, Silae, Poclain ou encore Gedimat. En 2024, 2PACE devrait réaliser un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros.

Cette acquisition permet à EDG, qui regroupe aujourd’hui plus de 2 300 experts et a généré 300 millions d’euros de revenus en 2024, de renforcer significativement son expertise sur Salesforce, notamment autour des produits Revenue Cloud (CPQ, RCA, Billing), Mulesoft et Agentforce IA. Avec plus de 500 certifications détenues par les consultants de 2PACE, le groupe entend devenir un partenaire clé de Salesforce sur le marché européen.

« EDG et 2PACE se reconnaissent naturellement dans une vision et dans des valeurs communes : une expertise pointue, un esprit d’innovation et une forte dynamique entrepreneuriale. Ce rapprochement nous permet de renforcer notre offre technologique et d’accompagner nos clients dans leurs enjeux de transformation digitale et commerciale », déclare Vincent Klingbeil, CEO et cofondateur d’European Digital Group.

Julien Samson, CEO de 2PACE, ajoute : « Ce rapprochement avec EDG ouvre un nouveau chapitre pour 2PACE. Ensemble, nous allons renforcer nos expertises historiques tout en développant de nouvelles offres en synergie avec les différentes entités du groupe : CRM + IA, Expérience Client + Analytics… Les opportunités sont immenses ! »

Les trois cofondateurs de 2PACE conservent la direction opérationnelle de la société et participeront activement à l’intégration au sein d’EDG. Ce rapprochement vise un objectif de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2028, avec un élargissement des secteurs d’intervention, notamment le retail, la santé, la banque et l’assurance.