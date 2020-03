Début 2018, Louis Chatriot, ancien cadre de chez Stripe, a quitté la startup des frères Collison pour co-fonder Alma, une solution qui permet aux startups et PME de proposer à leurs clients de payer en ligne en plusieurs fois. Après une première levée de 3,3 millions en juillet 2019, la startup vient de réaliser un nouveau tour de série A de 12,5 millions d’euros auprès notamment de ses investisseurs historiques ISAI et Idinvest.

«Le marché du paiement fractionné aujourd’hui est principalement adressé par les acteurs bancaires, des organismes de crédit comme Cofidis, Cetelem, Cofinoga. C’est intéressant parce que c’est un marché qui est assez dissymétrique, c’est-à-dire que les grands acteurs type la Fnac, Decathlon, etc., proposent le paiement en plusieurs fois depuis très longtemps à leurs clients qui sont très demandeurs. Et d’un autre côté, on a des entreprises créées plus récemment, parfois plus petites, qui elles sont en train de commencer à s’y mettre et vont se tourner vers des acteurs comme Alma», décrit Louis Chatriot.

Via la solution d’Alma, les retailers peuvent proposer le paiement en 3 ou 4 fois en magasin et en ligne. Ces derniers sont payés directement, tandis que le client rembourse Alma. C’est donc sur un secteur prometteur, un tel service permet d’attirer et de fidéliser les clients, mais également complexe, notamment au niveau réglementaire qu’évolue la startup. Cette levée doit lui permettre de poursuivre sa croissance tout en respectant les différentes exigences. L’entreprise qui a été fondée en 2018 compte autour de 1000 entreprises clientes.

Comment Alma gère le risque liée aux défauts de paiement? Quelles sont les perspectives d’évolution du marché? Retrouvez l’interview complète de Louis Chatriot, co-fondateur d’Alma.

Listen to « FinTech: Alma lève 12,5 millions d’euros pour surfer sur la vague du paiement en plusieurs fois » on Spreaker.

Alma : les données clés

Fondateurs: Louis Chatriot, Guillaume Desloges

Création: 2018

Effectifs: 17

Secteur: FinTech

Activité: paiement fractionné

Financement: 16 millions d’autos au total. 3,3 millions en juillet 2019. Série A de 12,5 millions en mars 2020.

