FinTech: Iroko lève 3 millions d’euros auprès d’Idinvest

La startup française Iroko, spécialisée dans l’épargne immobilière en ligne, lève 3 millions d’euros en seed auprès d’Idinvest Partners (Eurazeo), HEC Ventures et de son actionnaire historique LO Capital. L’entreprise basée à Paris ambitionne de collecter et gérer plus de 100 millions d’euros d’épargne d’ici 2024.

Lancé en 2019 par Gautier Delabrousse-Mayoux et Charles Duclert, Iroko propose aux personnes désireuses de devenir propriétaires d’un bien immobilier d’acheter des parts de la SCPI (Société civile de placement immobilier) Iroko ZEN, en plaçant au minimum 5 000 euros. « Nous avons fondé Iroko en 2019 avec un projet simple : rendre accessibles des solutions d’épargne performantes pour tous. Iroko a obtenu son agrément de l‘Autorité des marchés financiers en juin 2020 et a lancé en novembre 2020 son premier produit : une SCPI 100% digitale et sans frais d’entrée », commente Gautier Delabrousse-Mayoux, CEO et co-fondateur.

Iroko ZEN ambitionne d’acquérir un patrimoine immobilier « diversifié et résilient » en France et plus largement en Europe, qu’il s’agisse de bureaux, entrepôts, locaux d’activités, résidences gérées ou encore commerces. La startup a récemment acquis un immeuble de bureaux loué à Pôle Emploi à Reims et une crèche à Pantin.

« Cette augmentation de capital nous permettra d’accélérer notre développement auprès d’acteurs institutionnels et de poser les premiers jalons en vue de créer un champion européen », conclut Gautier Delabrousse-Mayoux. Sur ce marché, on peut citer la startup française Moniwan du groupe La Française qui a lancé une plateforme d’investissement en immobilier collectif dématérialisée à destination des particuliers. L’entreprise propose quant à elle différentes solutions d’investissement, dont des offres passant par des SCPI.

Iroko : les données clés

Fondateurs : Gautier Delabrousse-Mayoux et Charles Duclert

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : FinTech, PropTech

Activité : plateforme d’épargne immobilière

Financement : 3 millions d’euros en seed auprès d’Idinvest Partners (Eurazeo), HEC Ventures et de son actionnaire historique LO Capital.