Fraude sur Vinted : des utilisateurs français touchés par une arnaque aux coordonnées

Vinted a récemment fait face à une fraude organisée qui a affecté de nombreux utilisateurs en France. Les victimes ont signalé avoir reçu des SMS ou des appels téléphoniques leur demandant un code à quatre chiffres pour changer leurs coordonnées sur la plateforme. Une fois que les utilisateurs ont fourni ces informations, certains ont reçu un e-mail confirmant le changement, tandis que d’autres n’ont pas vu leur mot de passe modifié, mais ont été victimes d’un changement de leur relevé d’identité bancaire en ligne par les pirates. Les cybercriminels ont ensuite transféré l’argent volé en Allemagne, au Luxembourg ou en Irlande.

Vinted France a confirmé l’incident et a bloqué l’accès à plusieurs comptes d’utilisateurs touchés par la fraude. La plateforme travaille actuellement à rétablir l’accès des utilisateurs à leur compte et à les conseiller pour renforcer la sécurité de leurs identifiants. Les victimes de l’arnaque seront également éligibles à une indemnisation en cas de perte d’argent sur leur porte-monnaie Vinted.

Cet incident est un rappel important pour les consommateurs de toujours être vigilants lorsqu’ils partagent des informations personnelles en ligne, en particulier les codes ou les mots de passe. Il est important d’être sceptique envers les appels ou les messages qui demandent des informations personnelles ou financières, même s’ils semblent provenir d’une source légitime. Il est recommandé de ne jamais partager de telles informations, sauf si vous êtes sûr de l’authenticité de la demande et que vous connaissez bien la personne ou l’entreprise à qui vous les fournissez.

Lancé fin 2008 en Lituanie, Vinted a contribué à propulser le marché de la seconde main en Europe et s’est imposé aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux. La licorne a attiré plus de 65 millions d’utilisateurs dans 16 pays, dont plus de 19 millions en France, son premier marché. Parmi ces utilisateurs, on estime que 57% ont entre 18 et 34 ans, dont plus de la moitié sont des femmes.

La croissance de Vinted est fulgurante. L’année dernière, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 148 millions à 245 millions d’euros, enregistrant ainsi une croissance de plus de 60% en un an.