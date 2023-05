FREE PRO : une stratégie offensive pour déboulonner ORANGE BUSINESS SERVICES de sa position dominante

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Entré sur le marché B2B en 2021 pour contester la suprématie d’Orange Business Services, Free entend désormais accélérer la cadence. Dans cette optique, Jaguar Network, l’entreprise marseillaise portant les ambitions de l’opérateur sur le segment professionnel, a été rebaptisée Free Pro.

Free a fait irruption dans le monde professionnel en mars 2021 avec le lancement de la Freebox Pro. À l’époque, l’objectif était clair : perturber le marché B2B dominé à 70% par Orange Business Services, loin devant SFR Business (20%). La stratégie déployée par l’opérateur de Xavier Niel s’inspirait de celle qui, dix ans plus tôt, avait révolutionné le marché grand public grâce à des offres à prix cassés.

Pour ce faire, Free s’est appuyé sur Jaguar Network, spécialiste marseillais des technologies cloud et télécoms pour les entreprises et les collectivités, racheté en 2019 pour 100 millions d’euros. Sous la houlette de Denis Planat, qui a pris les rênes en mai 2021 après le fondateur de Jaguar Network, Kevin Polizzi, l’offre Free Pro a séduit 30 000 clients, dont 1000 ETI et grands comptes. « Ce n’est pas rien sur le marché B2B, » s’est félicité Planat.

Suite à la croissance de 25% enregistrée en 2022, l’entreprise espère doubler le nombre de clients en 2023 et vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Pour ce faire, Free Pro renforce son arsenal d’outils pour répondre davantage aux attentes des professionnels. Neuf sites ont été ouverts en France, avec un nouveau siège social de 7000 m² à Marseille et de nouveaux locaux à Paris.

Free Pro ne se contente pas de séduire les PME et les TPE. Avec le lancement de Jaguar Network by Free Pro, l’entreprise propose des solutions XPR (expert) pour résoudre des problématiques cloud et télécoms plus complexes pour les grands comptes. Cette nouvelle offre comprend une gamme de services managés. « Les exigences technologiques de nos clients grands comptes nous éduquent. C’est de la co-innovation pour proposer des services bien dimensionnés, » déclare Denis Planat.

Denis Planat le nouvel homme fort de FREE PRO

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des Télécoms, Denis Planat connaît parfaitement Jaguar Network, pour avoir accompagné Kevin Polizzi, son fondateur, dans de nombreuses décisions stratégiques ces dernières années. Auparavant Denis Planat a occupé diverses positions de direction générale dans le secteur des telecoms B2B en France et à l’étranger notamment au sein de Siris puis d’Easynet Global Services. Il prend la tête de la filiale pro de FREE et reportera à Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.

La cybersécurité au coeur de l’offre de FREE PRO

L’entreprise envisage également de se renforcer dans des domaines sensibles tels que la cybersécurité et la souveraineté des données. À cette fin, elle travaille avec des partenaires tels que VMware et OVHcloud et cherche à obtenir la certification SecNumCloud délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). « Face aux risques de cybermenaces, notre rôle est d’accompagner entreprises et collectivités dans l’adoption de solutions de protection de leurs infrastructures réseau et IT complètes et performantes. Avec ITrust et l’hébergement des données dans nos datacenters, nous mettons à disposition de nos clients la solution Cyber XPR, seule solution 100 % française à garantir le niveau de protection le plus élevé » indique Denis Planat

Marseille, un ancrage stratégique pour le groupe Iliad

Fort de son nouveau siège marseillais, Smartsea est l’un des premiers immeubles de France équipé d’un réseau 5G Stand Alone (cœur et radio). Le bâtiment bénéficie de la toute dernière génération de radio et d’antennes compatibles 4G, 5G NSA et 5G Stand Alone pour sa couverture indoor. Ses usagers peuvent profiter d’une parfaite couverture du réseau Free Mobile, tandis que Free Pro dispose d’un réseau mobile privé doté d’un cœur de réseau propre. Smartsea constitue ainsi une excellente vitrine du savoir-faire de Free en matière de connectivité mobile pour les entreprises. En partenariat avec Free Mobile, Free Pro propose à ses clients une couverture mobile sans couture entre l’univers privé et professionnel, ainsi que des solutions de connectivité dédiées au monde industriel.

Se frayer un chemin dans un secteur que l’Autorité de la concurrence (Arcep) tente depuis plusieurs années de bousculer pour mettre fin à la position dominante d’Orange Business Services est un défi de taille, qui ne semble pas intimider les équipes de Free Pro.

Iliad la maison mère continue à défier les vents contraires de la crise avec des résultats solides

Dans une période marquée par une inflation croissante, le groupe de télécommunications Iliad a publié un ensemble de résultats très solides pour le premier trimestre 2023, confirmant sa position de leader européen en termes de croissance des ventes.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,2 milliards d’euros, avec des augmentations significatives de 7,6% en France, 12,6% en Italie et 7,3% en Pologne.

En France, Iliad a continué à faire preuve d’une excellente performance commerciale. Free a enregistré 172 000 nouveaux abonnés mobiles nets (dont 207 000 abonnés 4G/5G) et 42 000 nouveaux abonnés nets à haut et très haut débit (dont 212 000 sur la fibre). En Italie, Iliad a recruté 282 000 nouveaux abonnés mobiles nets et 22 000 nouveaux abonnés fibre. Pendant ce temps, en Pologne, le groupe a ajouté 69 000 nouveaux abonnés mobiles nets et 28 000 nouveaux abonnés fixes nets au cours du trimestre.