FrenchWeb Meetings: rencontrez vos futurs clients au cours d’évènements consacrés à l’innovation

Après deux années d’interruption en raison de la crise du covid-19, nous reprenons dès le mois d’avril nos FrenchWeb Days, dans une version totalement revisitée, afin de mieux répondre aux besoins actuels de nos membres: mieux comprendre les dernières innovations dans leurs domaines et rencontrer les acteurs les plus pertinents pour les accompagner dans leurs développements.

Nous vous proposons cette année 3 thématiques: Retail-Tech, Future of work, et Digital Services.

Chacune d’entre elles sera composée d’un cycle de 4 évènements animés par un journaliste de la rédaction de Decode Media, et au cours desquels les marques annonceurs pourront prendre la parole sur l’un des sujets forts du moment et interagir avec nos membres invités.

Afin de s’assurer du matching parfait, tous les invités des FrenchWeb Meetings qu’ils soient marques membres ou annonceurs sont sélectionnés par nos soins.

La matinée s’articulera autour de conférences animée par un journaliste de la rédaction de FrenchWeb, où vous pourrez intervenir, et de rencontres informelles lors de moment de networking ou en rendez vous one to one.

Ces évènements auront lieu dans notre espace du Marais à Paris.

Vous souhaitez faire connaitre votre société, ses solutions à nos membres? voici comment candidater:

Vous choisissez votre thématique sectorielle.

Vous nous indiquez les sujets de prise de parole sur lesquels vous souhaitez intervenir, ainsi que les portes paroles qui vous représenterons

Vous sélectionnez le nombre d’évènements auxquels vous souhaitez participer

Vous sélectionnez les dates des évènements qui vous intéressent

A l’issue de votre inscription, notre comité de sélection vous recontactera, et le cas échéant nous vous demanderons une liste de prospects et clients que vous aimeriez rencontrer ou revoir. Bien entendu un accord de confidentialité encadre contractuellement le dispositif.

Pour chaque évènement, nous nous assurerons que les sociétés participantes en tant qu’annonceur auront des activités complémentaires et seront non concurrentes.