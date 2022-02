[Silicon Carne] Libertés : les algorithmes des réseaux sociaux ont-ils atteint un point de non-retour?

Nous avons tous en tête le célèbre Minority Report de Steven Spielberg. L’histoire se passe en 2054, un service de police spécialisé, appréhende des criminels avant que ceux-ci ne commettent leur crime, sur la base de prédictions fournies par trois humains mutants capables de vision, les « précogs ».

Ce classique de la science-fiction pose la question de la pre-détermination de notre avenir mais il pose également une autre question, plus discrète.. celui du poids des algorithmes, et de la modération de leur contenu. Minority Report montre un avenir où l’inconscient a été complètement colonisé et où ceux qui contrôlent les images et leur traitement doivent être soigneusement surveillés afin d’éviter les abus de pouvoir.

Dans le cas de Minority Report, il s’agit du gouvernement. Mais dans notre monde actuel, nos gouvernants sont loin d’avoir la maturité technologique pour atteindre ne serait-ce qu’une infime part de cette prouesse. D’autres acteurs en revanche, en sont bien plus proches : les plateformes de réseaux sociaux.

Quel est leur pouvoir de contrôle sur les images qu’il nous projette ? Comment celles-ci nous impactent-elles et forment notre pensée… voir nos actions ? Et qui contrôle ces « contrôleurs d’images » ? Les algorithmes des réseaux sociaux ont-ils atteint un point de non-retour ?

Liberté de pensée, liberté d’expression en 2021 : qui pense ? qui modère ?

