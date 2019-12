Goggo Network lève 44 millions d’euros pour démocratiser les transports autonomes en Europe

Goggo Network, spécialisé dans les véhicules autonomes, lève près de 44 millions d’euros en série A auprès de SoftBank et d’ Axel Springer Digital Ventures.

Lancé en 2018 par l’entrepreneur argentin installé en Espagne Martin Varsavsky et Yasmine Fage, ancienne associée de McKinsey&Company New-York, Goggo Network développe, sur le modèle des opérateurs télécoms, un réseau européen de véhicules autonomes destinés à transporter des personnes et des biens. La startup cherche à obtenir des licences auprès des gouvernements européens pour que des entreprises spécialisées dans les véhicules autonomes en bénéficient. Goggo Network projette ainsi d’être à la tête d’un réseau européen en travaillant avec les gouvernements sur les domaines juridiques et techniques qu’impliquent la mise en circulation de ces véhicules.

«J’ai créé Goggo Network avec l’intention d’aider à créer un cadre réglementaire pour la mise en œuvre équitable, compétitive et sûre de réseaux de véhicules autonomes axés sur la résolution des problèmes de mobilité du quotidien. Notre objectif est de travailler avec les gouvernements pour légiférer dans ce nouveau domaine fascinant et devenir opérateurs comme je l’ai fait dans le passé avec Viatel, Jazztel, Ya.com et Eolia», commente Martin Varsavsky.

Goggo Network développe également ses propres véhicules autonomes, notamment des vans qu’il espère voir sur les route d’Europe d’ici trois à quatre ans. La startup, très active en France, en Allemagne et en Espagne, ambitionne désormais d’accélérer son développement en Europe.

Goggo Network : les données clés

Fondateurs : Martin Varsavsky et Yasmine Fage

Création : 2018

Secteur : mobilité

Activité : véhicules autonomes

Financement : 44 millions d’euros en série A auprès de SoftBank et Axel Springer Digital Ventures.