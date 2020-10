[GOOD MORNING Frenchweb] Sendinblue lève 140 millions d’euros auprès de Bridgepoint Development Capital et Bpifrance

Spécialiste du marketing numérique à destination des TPE et PME, Sendinblue passe la vitesse supérieure dans son développement à l’international avec un tour de table de 140 millions d’euros. Les enjeux et les objectifs derrière cette opération avec Armand Thiberge, fondateur et CEO de la start-up française qui vise les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2025.

Face au confinement, les entreprises ont dû mettre leurs équipes en télétravail, quasiment du jour au lendemain Si cette transition est simple pour la plupart des services, le défi est encore plus grand pour le pôle R&D d’une entreprise puisqu’il représente le cœur de l’innovation développée. Pour autant, cela n’a pas empêché la start-up bretonne Klaxoon de développer un nouvel outil collaboratif, Board, en plein confinement.

Matthieu Beucher, fondateur et CEO de Klaxoon, nous explique comment son entreprise a pu concevoir cette nouvelle solution à distance, tout en livrant son regard sur l’utilité et l’évolution des réunions en entreprise pendant la crise du coronavirus.

