Health Data Hub : la France acte (enfin) son virage vers un cloud souverain / UNIVITY mise 27 millions d’euros sur une infrastructure spatiale 5G / De Mistral à xAI : Devendra Chaplot change de camp

Health Data Hub : la France acte (enfin) son virage vers un cloud souverain

La Plateforme des données de santé a sélectionné Scaleway pour héberger ses infrastructures, marquant un tournant après des années de controverse autour du recours à Microsoft et des risques liés au Cloud Act. À l’issue d’un processus fondé sur plus de 350 critères techniques, l’État valide pour la première fois à grande échelle une alternative européenne capable de gérer des données de santé critiques, dont celles du Système National des Données de Santé.

Au-delà du choix d’infrastructure, la décision consacre un basculement stratégique : la souveraineté numérique devient un critère opérationnel, structurant pour les projets publics sensibles. Reste désormais l’enjeu clé de l’exécution, alors que cette migration servira de test grandeur nature pour évaluer la capacité des acteurs européens à rivaliser durablement avec les hyperscalers américains.

UNIVITY mise 27 millions d’euros sur une infrastructure spatiale 5G pour redonner la main aux opérateurs télécoms

UNIVITY, opérateur de connectivité spatiale, lève 27 millions d’euros auprès de Blast, Expansion et du fonds Deeptech 2030 géré par Bpifrance, afin d’accélérer le développement de son infrastructure télécom orbitale. La startup mise sur une architecture en orbite très basse (VLEO) combinée à l’exploitation du spectre 5G des opérateurs pour proposer une connectivité haut débit à faible latence, directement interopérable avec les réseaux existants. Son démonstrateur uniShape, développé avec le soutien du CNES, doit valider une première mondiale : une continuité de service 5G entre espace et terrestre, incluant la connectivité directe aux smartphones.

À rebours des modèles intégrés portés par des acteurs comme Starlink, UNIVITY adopte une approche « wholesale », fournissant une infrastructure spatiale neutre que les opérateurs peuvent exploiter eux-mêmes. Ce positionnement vise à préserver leur rôle dans la chaîne de valeur, alors que la convergence terre-espace s’impose comme un standard industriel. La levée doit permettre de franchir un cap industriel en vue d’un déploiement commercial à partir de 2028, sur un marché de la connectivité hybride estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros d’ici 2030, dans un contexte où souveraineté et maîtrise des infrastructures deviennent centrales.

OUIDROP lève 7 millions d’euros pour industrialiser le retrait autonome de courses

OUIDROP annonce une levée de 7 millions d’euros auprès d’Épopée Gestion, SWEN Capital Partners, GSO Innovation et Crédit Agricole. La startup bordelaise, qui développe le Dropper, un système robotisé tri-température permettant le retrait de courses 24h/24, vise une industrialisation rapide avec un nouveau site de production.

Déjà déployée auprès d’enseignes comme E.Leclerc et Intermarché, la société prévoit 40 installations d’ici fin 2026 et un passage à 200 unités annuelles à horizon 2030. Dans un marché du drive à 13,6 milliards d’euros, OUIDROP parie sur l’automatisation du dernier kilomètre pour restaurer la rentabilité des enseignes.

De Mistral à xAI : Devendra Chaplot change de camp dans la guerre des modèles

Devendra Chaplot, membre de la founding team de Mistral AI, a rejoint xAI, où il travaille désormais sur les modèles de nouvelle génération. AI Research Scientist chez Mistral entre août 2023 et février 2025, il a participé au développement des modèles clés de la startup française, dont Mistral 7B, Mixtral 8x7B et Mistral Large. Au-delà de ces contributions, Devendra Chaplot pilotait la recherche multimodale, avec notamment Pixtral 12B et Pixtral Large, et avait amorcé la présence de Mistral aux États-Unis.