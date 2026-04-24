LYFT rachète les restes du ride-hailing européen : un concurrent sérieux face à Uber et Bolt ?

En rachetant les activités britanniques de Gett pour environ 55 millions de dollars (47 millions d’euros), Lyft poursuit son entrée en Europe amorcée quelques mois plus tôt avec la reprise des activités londoniennes de Free Now. Loin des grandes offensives du début des années 2010, quand le ride-hailing se déployait à coups de subventions massives et de conquête de parts de marché. Lyft arrive sur un continent où les positions sont prises et les règles durcies.

Racheter des licences, pas des utilisateurs

Uber domine largement le marché européen, Bolt y progresse vite, et les cadres réglementaires (licences, conformité sociale, relations avec les taxis) ont considérablement relevé le coût d’une implantation ex nihilo.

Lyft contourne l’obstacle en s’offrant des structures déjà établies. Gett, malgré des résultats financiers médiocres ces dernières années, dispose d’atouts, avec une implantation ancienne à Londres, un lien direct avec les black cabs, une clientèle d’entreprises. Une infrastructure réglementaire et relationnelle que Lyft n’aurait pas pu reproduire rapidement par ses propres moyens.

Londres comme terrain d’essai

D’auant que Londres est une implantation stratégique, la ville concentre des volumes élevés, une régulation exigeante et une cohabitation souvent tendue entre taxis et VTC. En héritant de la relation de Gett avec les taxis licenciés, Lyft accède à un segment que les plateformes VTC classiques peinent à capter.

Londres pourrait servir de laboratoire, car si Lyft parvient à articuler taxis traditionnels et VTC sur une même plateforme, le modèle pourrait être transposé ailleurs en Europe.

La fragmentation européenne, obstacle ou levier ?

L’Europe reste un marché fragmenté qui a longtemps découragé les entrants. Chaque pays a ses règles, ses jurisprudences, ses équilibres entre opérateurs historiques et plateformes numériques. En procédant par acquisitions locales, l’entreprise hérite à chaque fois d’un appareil réglementaire déjà validé, de relations établies avec les autorités et d’une connaissance opérationnelle du terrain. Il ne s’agit plus de forcer l’entrée sur un marché, mais d’intégrer et d’optimiser des actifs hétérogènes.

L’époque où le ride-hailing brûlait du capital pour croître est une ère également révolue. Plusieurs acteurs se sont retirés de marchés jugés non viables, les investisseurs exigent des comptes, et les opportunités d’acquisitions se multiplient.

La stratégie de Lyft est d’acheter des actifs avec pour pari de moins miser sur la croissance du volume que sur la capacité à exploiter un périmètre restreint de façon efficace, une logique plus industrielle que celle qui a prévalu dans le secteur jusqu’ici.

Assez pour inquiéter Uber et Bolt ?

Uber reste loin devant, en notoriété comme en couverture. Bolt poursuit son expansion, notamment en Europe centrale et orientale. Lyft ne peut prétendre les rattraper à court terme.

Ainsi l’entreprise cherche plutôt des angles morts : la relation avec les taxis traditionnels, les offres B2B, certaines niches urbaines. Cette approche demande du temps et suppose des arbitrages délicats, à commencer par la question de la marque. Faut-il imposer le nom Lyft ou conserver les enseignes locales, mieux identifiées par les utilisateurs ?

Un chantier encore très ouvert

La présence européenne de Lyft reste embryonnaire, si les acquisitions fournissent une base, tout reste à assembler : unification technique, harmonisation des services, cohérence de l’offre. Si l’opération Gett, à elle seule, ne change pas les rapports de force du marché, elle pourrait s’avérer significative si Lyft réussit à élargir le modèle dans ses autres implantations.