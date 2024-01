HSBC lance ZING une application qui veut faire concurrence à REVOLUT et WISE

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le géant bancaire HSBC lance mercredi une application sur le marché britannique, nommée Zing, qui offre des services de conversion de devises « à tarifs compétitifs », selon un communiqué, un marché sur lequel elle sera en concurrence avec les fintech Revolut et Wise.

« Zing est une nouvelle fintech internationale qui fait partie du groupe HSBC » et sa « nouvelle application de paiement international sera lancée au Royaume-Uni » mercredi, avec des « tarifs transparents et compétitifs pour dépenser, envoyer et convertir des devises internationales », a annoncé la banque dans un communiqué.

Les utilisateurs pourront notamment détenir dix devises différentes dans l’application, allant des euros à la livre britannique en passant par le dollar américain ou le yen, et les dépenser « sans frais de conversion au point de vente ».

Une carte de débit, virtuelle ou physique, pourra être utilisée « dans plus de 200 pays et territoires », et l’application permettra aussi d’envoyer de l’argent à l’international dans plus de 30 monnaies.

« Zing a été développé en tant que fintech au sein du groupe HSBC », pour « tirer parti de l’expertise et de l’expérience [de la banque] en matière de paiements internationaux », fait notamment valoir établissement dans son communiqué.

La nouvelle entité est pour l’instant réservée aux clients britanniques, mais HSBC « espère partager bientôt plus d’information sur [ses] projets pour d’autres marchés », a précisé une porte-parole du groupe interrogée par l’AFP.

Si l’entreprise fait partie du groupe HSBC, ce n’est pourtant pas une banque mais « un établissement de monnaie électronique » agréé par la Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme des marchés britannique, est-il précisé dans le communiqué.

La fintech britannique Revolut, qui veut concurrencer les géants bancaires européens, avait publié fin décembre, avec quasiment un an de retard, ses résultats 2022, révélant un plongeon de son bénéfice net sur un an, principalement à cause de gros investissements dans la croissance future.

Sa compatriote Wise, spécialisée dans les transferts d’argent, avait quant à elle annoncé en juin un bénéfice net multiplié par six pour son exercice annuel décalé, tiré notamment par les hausses de taux d’intérêt.