Wandercraft : l’exosquelette français qui entre dans l’ère industrielle avec une levée de 75 millions de dollars

Les annonces se succèdent pour Wandercraft, après plus d’une décennie consacrée à la robotique de rééducation, l’entreprise s’engage désormais dans l’industrialisation de ses solutions, avec l’objectif d’élargir leur usage à la mobilité personnelle et aux environnements industriels. À la croisée de l’intelligence artificielle, de la mécatronique avancée et du soin, Wandercraft entend incarner un modèle européen capable de rivaliser avec les projets humanoïdes portés par les géants américains ou chinois.

Fondée en 2012, la société est déjà connue pour Atalante X, le premier exosquelette auto-équilibré utilisé dans les hôpitaux pour accompagner la rééducation des personnes à mobilité réduite. Plus de 2 500 patients ont effectué quelque 14 millions de pas grâce à cet appareil.

Ce socle technologique, basé sur des années de développement clinique, sert désormais de rampe de lancement à une expansion plus large, portée par deux nouveaux produits : Eve, un exosquelette personnel utilisable à domicile, et Calvin-40, un robot humanoïde destiné à des tâches physiques en environnement industriel.

Le virage industriel de Wandercraft s’est accéléré avec l’entrée de Renault Group à son capital. Le constructeur devient non seulement partenaire technologique, mais également premier client du robot Calvin-40. Celui-ci, conçu en seulement quarante jours, a été développé en s’appuyant sur la plateforme d’IA physique de NVIDIA, notamment le modèle fondation Isaac GR00T N1 combiné à Jetson pour l’embarqué. Cette collaboration avec Renault vise à préparer le passage à l’échelle, tant pour les exosquelettes que pour les humanoïdes.

« La dynamique que nous avons connue ces dernières années est extraordinaire », déclare Matthieu Masselin, PDG et cofondateur de Wandercraft. « Nous nous sommes développés à l’international, avons lancé notre étude clinique pivot et préparé la commercialisation d’Eve, notre exosquelette personnel, et conclu un partenariat historique avec Renault Group. Ce financement nous permet de poursuivre notre mission : transformer la façon dont les gens vivent, se déplacent et travaillent, que ce soit en rééducation, à domicile ou bientôt dans les usines. »

Wandercraft revendique un positionnement unique dans l’écosystème mondial de la robotique humanoïde. La société a récemment été présentée par NVIDIA au CES 2025 et à la conférence GTC.

Elle a également remporté le Prix de l’Innovation à SXSW dans la catégorie Intelligence Artificielle. Au-delà de l’innovation technologique, l’entreprise se structure désormais pour produire, livrer et opérer ses machines à grande échelle, en s’appuyant sur des partenariats industriels et une logique d’export transatlantique. Un centre de marche a été ouvert à New York pour le déploiement futur d’Eve, avec un lancement commercial prévu en 2026.

Paul-François Fournier, directeur exécutif de l’Innovation chez Bpifrance, souligne le soutien récurrent de la banque publique : « Nous sommes ravis de renouveler notre soutien à Wandercraft, accompagnée par Bpifrance depuis 2017. Cette série D aux côtés de Renault Group va permettre à la société d’accélérer le déploiement industriel de sa technologie de robotique unique au monde et de rendre accessible l’exosquelette Eve au plus grand nombre. L‘accès à la santé et la mobilité pour tous constitue en effet un axe stratégique porté par l’État avec France 2030. »

Wandercraft a levé 75 millions de dollars (soit environ 69,4 millions d’euros) en Série D. Les investisseurs principaux sont Renault Group, le fonds PSIM (Programme de soutien à l’innovation majeure, géré pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre de France 2030), Teampact Ventures et Quadrant Management. Ce tour de table s’ajoute aux 45 millions de dollars levés en 2022 lors de la Série C. Wandercraft a été fondée en 2012 par Matthieu Masselin, Jean-Louis Constanza et Nicolas Simon. L’entreprise est basée à Paris et à New York.