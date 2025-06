Knowunity lève 27 millions d’euros avec XAnge et Educapital pour structurer l’IA éducative européenne

Lancée en Allemagne au sortir de la pandémie, Knowunity accélère son développement international en misant sur une intelligence artificielle d’apprentissage taillée pour la génération Z.

Âgé de seulement 17 ans au moment de la création de Knowunity en 2020, Benedict Kurz incarne une nouvelle génération de fondateurs natifs de la tech, à la fois utilisateurs, concepteurs et prescripteurs. C’est en tant qu’élève lui-même qu’il identifie les limites du système éducatif traditionnel et la nécessité d’un apprentissage adapté aux usages de sa génération.

La promesse est de proposer à chaque élève un compagnon d’apprentissage qui s’adapte à son niveau, son rythme et ses préférences. Finie la verticalité professorale, place à un modèle fondé sur la personnalisation, la réciprocité et l’autonomie. « L’intelligence artificielle va bouleverser en profondeur le système éducatif en permettant un apprentissage personnalisé, plus efficace et moins coûteux pour chaque élève », estime Benedict Kurz, directeur général de Knowunity.

La plateforme, déjà adoptée par plus de 20 millions d’utilisateurs dans 15 pays, propose des contenus générés par une communauté de 380 000 élèves. Un contenu développé entre pairs, au format court, optimisé pour le mobile et inspiré des codes de TikTok. À l’opposé des modèles traditionnels, Knowunity s’inscrit dans une logique de co-construction. « Le modèle d’un enseignant pour 30 élèves est dépassé et ne convient plus à la majorité », juge Kurz. « La génération Z veut apprendre de manière digitale, personnalisée, à son rythme et avec des formats courts. C’est exactement ce que nous proposons. »

L’entreprise entend désormais renforcer son IA propriétaire, capable de recommander des fiches, créer des quiz, planifier les révisions et expliquer les notions complexes à l’oral. À terme, l’application ambitionne de devenir une interface éducative globale, accessible gratuitement dans les pays développés comme dans les zones où le système éducatif reste défaillant. « Dans cinq ans, chaque élève aura un compagnon IA personnel, qui le connaît mieux que quiconque et l’accompagne de manière motivante », anticipe Kurz.

L’adoption s’accélère notamment en Amérique latine, où Knowunity revendique avoir touché un élève sur dix en seulement quelques mois, et atteint en Allemagne près d’un élève sur trois. Cette croissance organique repose largement sur les effets de réseau au sein des classes et sur la viralité des formats sociaux. L’entreprise conjugue ainsi un effet communautaire fort à un modèle économique freemium, qui inclut une version gratuite, une offre premium, et des services B2B à destination d’entreprises comme Vodafone, Gothaer ou Porsche.

Une course mondiale pour l’IA éducative

Le marché mondial des EdTech est en profonde mutation depuis la pandémie, avec une réorientation massive vers l’apprentissage hybride et les solutions d’intelligence artificielle appliquées. Selon HolonIQ, les investissements globaux dans les technologies éducatives devraient atteindre 400 milliards de dollars d’ici 2030, tirés notamment par la demande d’apprentissage personnalisé dans les pays émergents et par l’essor de la génération mobile-native.

Knowunity se positionne dans la sous-catégorie en forte croissance des “AI Learning Companions”. Ces agents d’apprentissage personnalisés, capables d’adapter contenus, rythme et feedback, et qui redessinent le rôle traditionnel du professeur. En cela, la startup berlinoise entre en concurrence directe avec des acteurs comme Khanmigo (l’assistant IA lancé par Khan Academy avec OpenAI), Brainly (communauté éducative polonaise avec modération IA), ou encore Socratic (racheté par Google, aujourd’hui intégré à Google Lens).

Dans le même écosystème EdTech européen, des acteurs comme Didask qui vient également de lever 10 millions d’euros, occupent une place similaire sous-catégorie orientée parallèle de formation professionnelle et enseignement supérieur, en proposant une IA pédagogique destinée à structurer des parcours d’apprentissage sur mesure pour les entreprises et les institutions.

Knowunity annonce une levée de fonds de 27 millions d’euros en série B. Ce tour de table a été mené par le fonds européen XAnge, basé à Paris et Berlin, aux côtés de nouveaux investisseurs et d’acteurs historiques comme Educapital, Portfolion, Isomer, Project A et Redalpine. Des business angels, parmi lesquels l’entrepreneuse Verena Pausder et Arthur Kosten (cofondateur de Booking.com), ont également participé.

Knowunity a été créé en 2020 par Benedict Kurz (CEO), Gregor Weber (CPO), Lucas Hild (CTO) et Yannik Prigl (responsable backend).