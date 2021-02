Hyundai dévoile TIGER, un nouveau robot tout-terrain

Hyundai a présenté mercredi une version pilotable à distance de son concept Elevate, un véhicule qui roule mais qui peut aussi ramper si le terrain est difficile. Ce nouveau véhicule, appelé « TIGER », est destiné à transporter « tout type de chargement dans des zones reculées et inaccessibles, et conçu pour évoluer comme un véhicule à quatre roues motrices ou un robot marcheur quadripède », comme son prototype Elevate présenté début 2019, explique Hyundai dans un communiqué.

«Livrer et récupérer des chargements critiques»

TIGER (les initiales de « robot d’excursion terrestre intelligent et transformable » en anglais) est en cours de développement dans le nouveau studio « New Horizons » de Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia et Genesis), dans la Silicon Valley en Californie. Le constructeur sud-coréen développe ce prototype pilotable à distance « pour qu’il soit en mesure de livrer et de récupérer des chargements critiques sur terrains accidentés », comme des colis de première nécessité, « dans des lieux reculés où règnent des conditions extrêmes ».

Lorsqu’il se retrouve bloqué, le véhicule va s’appuyer sur ses « jambes » pour se lever et se dégager. TIGER peut « observer la surface du sol sur 360 degrés, notamment dans des zones sinistrées après une catastrophe naturelle, tout en étant capable d’évoluer sur des terrains difficiles d’accès, voire même d’explorer la surface d’un(e) autre astre/planète », souligne Hyundai. Le groupe coréen travaille sur ce projet avec l’éditeur californien de logiciels Autodesk et le studio d’innovation américain Sundberg-Ferar.