[Série B] IA: InstaDeep lève 88 millions d’euros auprès du laboratoire allemand BioNTech

La startup spécialisée dans l’intelligence artificielle et née en Tunisie, InstaDeep a annoncé mardi avoir levé 100 millions de dollars (88 millions d’euros) auprès d’investisseurs dont le laboratoire allemand BioNTech, pour développer l’intelligence artificielle décisionnelle. La levée de fonds servira à « continuer de recruter les meilleurs talents en IA et à accélérer le développement de produits (…) dans les biotechnologies, la logistique, les transports et l’électronique », selon un communiqué de la firme.

L’entreprise basée à Londres compte aussi étendre sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis où elle prévoit de se déployer en 2022. Parmi les investisseurs à cette levée de fonds de série B -le troisième tour de table- figurent aussi Google et Deutsche Bahn et les fonds d’investissement Alpha Intelligence Capital (Luxembourg), Chimera Abu Dhabi et G42 (Emirats arabes unis) ainsi que le français Synergie. L’intelligence artificielle décisionnelle, dont InstaDeep dit, dans un communiqué, être l’«un des leaders» mondiaux, est une « nouvelle génération d’IA » qui permet « à des acteurs industriels d’optimiser leur réponse à des situations complexes ».

Un système de prédiction avec avec Google AI

InstaDeep a annoncé à la mi-janvier avoir développé et testé avec succès avec BioNTech (concepteur du vaccin anti-Covid de Pfizer) un système permettant de « détecter et surveiller l’apparition et l’évolution des variants à haut risque » du Covid-19. Ce système « a identifié 90% des variants mis sous surveillance par l’OMS, en moyenne deux mois avant leur signalement » et a aussi, lors de tests, « détecté Omicron comme un variant à haut risque le jour-même de la publication de sa séquence génétique », assure l’entreprise mardi dans son communiqué. InstaDeep explique aussi avoir collaboré avec Google AI dans le développement d’un système de prédiction des invasions de criquets en Afrique et travailler sur un projet pour automatiser intégralement le routage ferroviaire pour le géant allemand Deutsche Bahn.

« Ce nouveau financement est un formidable gage de confiance », s’est félicité le Tunisien Karim Beguir, co-co-fondateur et directeur général d’InstaDeep, cité dans le communiqué de la firme. InstaDeep a été fondée en 2014 par M. Beguir, un ingénieur et Zohra Slim, une autodidacte tunisienne passionnée d’informatique, « avec deux ordinateurs portables et 2 000 dollars de financement », selon le communiqué. InstaDeep compte aujourd’hui 176 salariés de 24 nationalités différentes – contre seulement 60 en 2018, selon un porte-parole de la firme, avec des bureaux à Londres, Paris, Tunis, Lagos, Dubai et Le Cap.

AFP