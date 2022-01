Comment Junto accompagne les entreprises dans leur stratégie de distribution digitale

En France, la publicité numérique a capté en 2020 et pour la première fois plus de la moitié du marché global de la publicité (55,2%), selon Magna (IPG Mediabrands). Sur ce secteur dominé par les GAFA, la startup française Junto, spécialisée dans l’achat média et le tracking, se fait une place auprès des entreprises en les accompagnant dans leur stratégie de distribution digitale.

« Il faut être partout, omniprésent », concède Étienne Alcouffe, CEO et fondateur de Junto. « Les principaux acteurs et fournisseurs en ligne vont être les GAFA. En revanche, on voit que c’est un écosystème segmenté qui offre beaucoup de possibilités sur l’achat programmatique et sur du native. Chez les entreprises aujourd’hui il y a à la fois des enjeux très forts de tracking et de mesures, de levier, ainsi que toute une partie créative, qui est vraiment au centre de ce que nous faisons tous les jours ».

Fondée en 2016, la startup parisienne s’est spécialisée dans le conseil Google et Facebook Ads, en influence, en SEO, en marketing BtoB, ainsi qu’en tracking et analytics. Elle accompagne ainsi les entreprises dans leur croissance grâce à des expertises sur différents leviers d’acquisition.

« Nous allons travailler à la fois avec des commerçants et des logiciels pour générer de la demande en France et leur permettre d’avoir une activité commerciale plus développée », explique Étienne Alcouffe. Pour ce faire, Junto a mis en place 3 étapes clés :

Définir ses objectifs : Junto aide ses clients à définir un certain nombre de données pour mettre en place un plan média (définir son volume de client, son objectif CA, estimer son budget par levier, son retour sur investissement, etc). Définir la stratégie pour articuler ce plan acquisition. L’exécution du plan.

Retrouvez l’interview complète d’Étienne Alcouffe, CEO de Junto France, au micro de Richard Menneveux :