Inde: Reliance Retail s’apprête à lever 1 milliard de dollars auprès de Silver Lake

Le PDG de Reliance Industries Mukesh Ambani annonce une levée de fonds à venir de 1,02 milliard de dollars pour sa filiale Reliance Retail auprès de Silver Lake. Cet investissement permettra à Silver Lake de détenir 1,75% de participation dans la filiale indienne dont la valeur pre-money est estimée à 57 milliards de dollars. Cette année, le fonds d’investissement américain avait déjà misé 1,35 milliard de dollars dans Jio Platforms, également une filiale de Reliance Industries Limited, qui a levé 20 milliards de dollars en quelques mois.

Acteur majeur du retail en Inde, Reliance Retail est une entreprise de grande distribution travaillant avec des millions d’agriculteurs et de micro, petites et moyennes entreprises. En collaborant également avec de grandes entreprises mondiales et nationales en tant que partenaire privilégié, Reliance Retail permet à ses millions de clients de bénéficier d’une large gamme de produits. Par ailleurs, l’entreprise s’est récemment engagée à accompagner les petits commerçants dans leur transformation numérique et à étendre son réseau à plus de 20 millions de ces commerçants.

«Nous pensons que la technologie sera la clé de la transformation indispensable de ce secteur, afin que les différents éléments de l’écosystème du retail puissent collaborer pour créer des plateformes de croissance inclusives», estime le milliardaire Mukesh Ambani. «Silver Lake sera un partenaire inestimable dans la mise en œuvre de notre vision du retail indien.»

«L’innovation de rupture de la décennie»?

Reliance Retail s’est par ailleurs offert une partie de son concurrent le mois dernier, Future Group, qui possède 12 000 magasins en Inde. La filiale du conglomérat revendiquait au 31 mars 21,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 726,4 millions de dollars de bénéfices lors du dernier exercice financier.

Silver Lake, qui devrait être suivi par d’autres investisseurs, a notamment été convaincu par le succès fulgurant de la nouvelle filiale de Reliance consacrée au e-commerce baptisée «JioMart». Cette plateforme s’appuie sur les 10 000 points de vente physiques de Reliance en Inde pour proposer une vitrine en ligne bien garnie, avec livraison à domicile et retour gratuits.

«Le succès de JioMart en si peu de temps, surtout alors que l’Inde, comme le reste du monde, lutte contre la pandémie de COVID-19, est vraiment sans précédent, et la phase de croissance la plus excitante vient juste de commencer. La stratégie New Commerce de Reliance pourrait devenir l’innovation de rupture de cette décennie», déclare Egon Durban, co-PDG et associé directeur de Silver Lake.