Indeed veut verrouiller l’accès à la recherche d’emploi

Depuis son apparition en 2004, Indeed s’est imposé progressivement comme un acteur clé sur le marché du recrutement en ligne. Initialement conçu comme un meta moteur de recherche, offrant un accès libre aux offres d’emploi publiées sur différents jobboards, il a évolué vers une plateforme intégrée et de plus en plus fermée.

La suppression de la barre de recherche et l’obligation de connexion pour accéder aux annonces marquent une rupture avec son modèle originel. Ce changement, qui n’a pas encore été opéré en Europe, s’inscrit dans une stratégie visant à maximiser la monétisation des données candidats et à renforcer la position d’Indeed en tant qu’intermédiaire du recrutement.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Un verrouillage afin d’exploiter les données candidats

En restreignant l’accès aux offres d’emploi aux seuls utilisateurs enregistrés, Indeed se dote d’un levier puissant pour capturer et exploiter les données de ses utilisateurs.

L’historique des recherches, les préférences de localisation, les expériences professionnelles, les interactions avec les annonces ou encore les candidatures effectuées deviennent autant d’informations exploitables pour affiner son ciblage et segmenter les candidats selon leur profil et leur comportement.

Avec ces données, Indeed peut commercialiser des services aux recruteurs sous différentes formes. La mise en avant payante de certains profils, la priorisation des CV selon leur potentiel de conversion ou encore le développement de solutions algorithmiques de présélection automatisée renforcent son contrôle sur l’accès aux talents.

Indeed : vers une plateforme de placement et non plus un moteur de recherche ?

Ce verrouillage progressif de l’accès aux opportunités d’emploi ne se limite pas à la monétisation des profils. Il s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer Indeed en acteur du placement de talents.

D’une simple plateforme d’agrégation d’offres, Indeed devient un intermédiaire de plus en plus incontournable du recrutement. L’introduction de services de recrutement automatisé, incluant la gestion des entretiens et la présélection des candidats, renforce son contrôle sur la mise en relation entre employeurs et chercheurs d’emploi.

Avec la disparition de la barre de recherche, Indeed limite volontairement la transparence de son offre pour inciter les recruteurs à dépendre de ses algorithmes payants. Les recruteurs, contraints d’utiliser ses services de mise en relation, perdent une partie de leur autonomie dans la sélection des profils.

Un pari risqué : la réaction du marché face à cette fermeture

Ce changement radical pose une question essentielle : les candidats et les entreprises accepteront-ils cette nouvelle orientation ?

L’exemple de Monster et CareerBuilder montre que la fermeture excessive des plateformes peut entraîner leur déclin. À mesure que les barrières d’accès se multiplient, les utilisateurs peuvent être tentés de se tourner vers d’autres alternatives. Google for Jobs, qui maintient un modèle plus ouvert, ou LinkedIn, dont l’offre premium reste facultative, pourraient tirer parti du mécontentement des utilisateurs d’Indeed.