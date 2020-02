Innovact recrute sa nouvelle promotion de porteurs de projets innovants

Saisissez l’opportunité d’intégrer la nouvelle Starter Class dès mars 2020 afin de valider votre modèle économique, encadré par un réseau de professionnels en innovation, en stratégie et en entrepreneuriat !

Situé à 4 minutes de Paris, Reims est très facilement accessible en TGV.

L’incubation éprouvée Innovact est séquencée, afin de répondre au plus près des besoins des startup en fonction de leur évolution.

Incubation Collective → 3 mois

→ Un programme intensif de 24 journées d’atelier encadrées par un réseau d’experts en stratégie, en innovation, en entrepreneuriat ainsi que par de nombreux acteurs de l’écosystème.

Ces ateliers, à raison de deux jours par semaine durant 3 mois (mercredi et jeudi*), constituent la phase d’incubation collective dispensée par Innovact.

Au programme de ces ateliers : budget prévisionnel, plan de financement, business model, propriété intellectuelle, proposition de valeur, positionnement stratégique, définition des cibles, création d’un MVP et apprentissage du pitch, etc.

Objectif : Construire son business model et valider son idée afin de dé risquer au maximum les projets entrepreneuriaux.

Comité d’engagement

Suite à ces 3 premiers mois d’accompagnement collectif, chacune des startup pitche devant un jury composés de professionnels de l’écosystème de l’innovation. (Comité d’Engagement)

Incubation individuelle → plusieurs mois*

Les entrepreneurs sélectionnés intègrent donc la phase d’incubation individuelle Innovact et bénéficient d’un accompagnement personnalisé et régulier, encadré par un réseau d’experts.

Objectif : développer son projet entouré d’experts dans les meilleures conditions.

*La durée de l’accompagnement individuel varie en fonction des besoins de chacun des projets.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’accompagnement que vous propose Innovact?

Contactez-nous pour échanger ensemble sur vos ambitions !

jerome@innovact.com

Le calendrier

Début de l’incubation collective : le 11 mars 2020

(24 journées d’ateliers à raison de 2 jours par semaine, les mercredis et jeudi, de mi mars à mi juin 2020)

Comité d’Engagement : date à venir entre le 15 et le 30 juin 2020

Début de l’incubation individuelle : été/ septembre 2020 pour une durée indéterminée afin d’accompagnée le porteur de projet le temps qu’il faudra. (durée variable en fonction du marché, du secteur, du produit, etc.)