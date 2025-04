Inspirez-vous des programmes fidélités de 250 grandes marques

📊 250 clients analysés.

Une analyse exclusive dédiée à l’adoption et à l’utilisation des programmes de fidélité au sein des plus belles entreprises françaises.

🔍 Les dessous des programmes de fidélité.

Cette étude se penche sur les données confidentielles recueillies auprès de plus de nos 250 clients, pour comprendre les tendances, les pratiques et les différences sectorielles dans l’adoption et l’utilisation des programmes de fidélité.

Cette analyse vous apportera des insights précieux pour comprendre comment les entreprises de différents secteurs utilisent les programmes de fidélité pour fidéliser leur clientèle et quelles sont les pratiques les plus courantes et efficaces.