Intel affirme ses ambitions dans la mobilité avec le rachat du calculateur d’itinéraire Moovit

Intel fait un pas de plus dans les services de mobilité avec l’acquisition de Moovit, la startup israélienne spécialisée dans la mobilité urbaine, pour 900 millions de dollars. Le géant américain poursuit ainsi le développement de ses services en tant que MaaS (Mobility as a Service). Il avait en effet déjà racheté son compatriote Mobileye, spécialisé dans les systèmes d’assistance à la conduite, pour 15 milliards de dollars en 2017.

Lancé en 2011 par Nir Erez, Roy Bick et Yaron Evron, Moovit est une solution d’optimisation des trajets en transports en commun. Le calculateur d’itinéraire revendique à ce jour 800 millions d’utilisateurs dans 3 100 villes à travers 102 pays. Si Moovit conservera sa marque, ses partenariats existants et tous ses services, sa technologie servira à étendre les services de Mobileye. « La technologie de Mobileye améliore déjà la sécurité de millions de voitures sur la route, et Moovit accélère leur capacité à véritablement révolutionner les transports – en réduisant les embouteillages et en sauvant des vies – en tant que fournisseur de mobilité à part entière », commente Bob Swan, PDG d’Intel.

Le groupe américain affirme que la technologie de Mobileye équipe déjà près de 60 millions de véhicules et ambitionne de développer sa nouvelle offre en tant que MaaS. L’interêt de l’Américain pour Moovit n’est pas nouveau puisqu’il avait déjà mené un tour de table de 50 milliards de dollars auprès de la startup née à Tel Aviv. Intel avait alors déjà intégré des données de Moovit dans le système de navigation de Mobileye, qui bénéficiera cette fois-ci de l’ensemble de données de transport que possède Moovit pour optimiser ses technologies prédictives.

Ce rachat intervient en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, alors que de nombreuses entreprises de la mobilité ont freiné leurs activités, à l’instar de Waymo. Cependant, il permet à Intel de développer sa division dédiée à la mobilité. Le géant américain ne cache pas son ambition de compléter son offre avec des services de robotaxi, un marché qu’il estime à 160 milliards de dollars d’ici 2030.