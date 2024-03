Jéremie Mani, de l’Entrepreneuriat à l’Innovation Sociale, le numérique comme fil conducteur.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Nous sommes aujourd’hui avec Jérémie Mani, entrepreneur qui a marqué le paysage numérique français dès 2000 avec la création de Directinet lors de sa dernière année à HEC et le site Lotree.com, avant de poursuivre avec le succès de Netino, entreprise spécialisée dans la modération sur Internet, rachetée par Webhelp. Son parcours a pris une nouvelle dimension outre atlantique lorsqu’il s’est installé à Montréal pour diriger la filiale canadienne de ce groupe, se focalisant sur la digitalisation des services aux entreprises.

Altruwe et l’inception du Podcaston

En parallèle à ses aventures entrepreneuriales, Jérémy Mani a co-fondé Altruwe, une association visant à promouvoir les initiatives caritatives via le numérique. Le Podcaston, né de cette initiative, est un événement annuel qui réunit la communauté des podcasteurs francophones pour soutenir des associations caritatives. Inspiré par le format du téléthon, le Podcaston cherche à lever des fonds et à augmenter la visibilité des associations participantes.

La première édition, en mars 2023, a réuni plus de 300 podcasteurs et mis en lumière 270 associations, estimant les dons collectés à 250 000 euros. Cet événement a non seulement généré des contributions financières mais aussi stimulé l’engagement des communautés, augmentant le nombre de bénévoles et de partenariats pour les associations concernées.

Une édition 2024 qui change de dimension

Pour l’édition 2024, le Podcaston s’élargit avec plus de 450 podcasts participants, bénéficiant du soutien de partenaires majeurs tels qu’Apple Podcasts, Amazon et Spotify. L’objectif est d’accentuer l’impact de l’événement, tant au niveau des dons collectés que de la visibilité offerte aux associations.

Pour en parler je suis ravi de le recevoir dans cette nouvelle édition de FRENCHWEB BUSINESS: