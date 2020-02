Jeux vidéo: Roblox lève 150 millions de dollars et pèse désormais 4 milliards de dollars

Roblox, plateforme de jeu vidéo en ligne, lève 150 millions de dollars en série G à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds d’Andreessen Horowitz Late Stage Venture, avec la participation de Temasek et Tencent, ainsi que des investisseurs historiques Altos Ventures, Meritech Capital et Tiger Global Management. La startup est désormais évaluée à 4 milliards de dollars selon The Wall Street Journal.

Roblox annonce également le lancement d’une offre publique d’achat pouvant atteindre jusqu’à 350 millions de dollars. « Nous tenons beaucoup à permettre à nos premiers investisseurs, à nos anciens employés et à nos employés actuels de participer à notre succès financier en cours de route », explique Michael Guthrie, directeur financier chez Roblox.

Un jeune américain sur deux est sur Roblox

Fondé en 2006 par Dave Baszucki et Erik Cassel, Roblox est une plateforme de jeu vidéo en ligne qui permet de créer son propre mode de jeu et de le partager avec la communauté Roblox. Il existe plusieurs types de jeux, par exemple de simulations de tirs ou de courses d’obstacles. La plateforme est particulièrement prisée auprès des jeunes adolescents et peut s’apparenter à un réseau social. En effet, beaucoup d’utilisateurs utilisent Roblox pour se retrouver entre amis dans un jeu. Ils peuvent communiquer via un chat vocal ou sous forme de messages. Roblox est disponible sur console comme sur PC et mobile.

« Nous sommes restés fidèles à notre vision de la création d’un lieu sûr et civilisé où les gens se rassemblent pour créer, apprendre et s’amuser, et il est étonnant de voir ce que nous avons construit avec notre communauté mondiale de créateurs », a déclaré David Baszucki, PDG et cofondateur de Roblox.

En 2018, Roblox publie une étude en partenariat avec comScore révélant que la moitié des jeunes américains âgés de 9 à 12 ans jouent sur sa plateforme. L’étude indique que les jeunes de moins de 13 ans passeraient plus de temps sur Roblox que sur d’autres plateformes en ligne, à l’instar de Youtube, Netflix, Facebook ou encore Twtich, avec 51,5 millions d’heures par mois. Quant aux adolescents de 13 à 17 ans, ils passeraient en moyenne 32, 5 millions d’heures par mois sur Roblox, soit plus que sur n’importe quelle autre plateforme excepté Youtube, qui compterait 59,4 millions d’heures à son actif.

Conquérir le marché chinois?

La société revendique à ce jour 115 millions de joueurs par mois. En août 2019, Roblox a dépassé Minecraft, son principale concurrent, qui revendiquait alors 91 millions de joueurs actifs. Si la plateforme de jeu est gratuite, Roblox tire la plupart de ses revenus des achats de vêtements, accessoires ou avatars via des Robux, la monnaie du jeu. Certaines sociétés utilisent la plateforme de jeu comme un moyen de promotion, à l’instar du club de football de Liverpool qui a permis aux utilisateurs de Roblox d’habiller gratuitement leurs avatar avec leur maillot.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Roblox ambitionne notamment de poursuivre le développement de ses outils et de ses technologies. « Cet investissement renforce encore notre bilan tandis que nous développons notre incroyable équipe d’ingénieurs et soutenons nos créateurs dans le monde entier avec la technologie et l’infrastructure nécessaires pour construire des expériences plus immersives, plus massives et plus collaboratives » commente Michael Guthrie.

Avec l’arrivée de Tencent à son capital, Roblox pourrait désormais tenter de conquérir le marché chinois.

Roblox : les données clés

Fondateurs: Dave Baszucki et Erik Cassel

Création: 2006

Siège social: Californie, Etats-Unis

Secteur: Jeux vidéo

Activité: plateforme de jeu vidéo en ligne

Concurrents: Minecraft

Financement: 150 millions de dollars en février 2020 en série G à l’occasion d’un tour de table mené par le fonds d’Andreessen Horowitz Late Stage Venture, avec la participation de Temasek et Tencent, ainsi que des investisseurs historiques Altos Ventures, Meritech Capital et Tiger Global Management.